Она входит в профильный комитет Верховной Рады.

Фракция "Слуга народа" видит на должности министра образования коллегу, доктора наук и профессора Юлию Гришину. Об этом в Telegram сообщил нардеп от "СН" Александр Качура.

"Сейчас идет сбор подписей", - сообщил он, опубликовав фото депутатского обращения к новому премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

"Согласно со статьей 83,114 Конституции Украины, статьи 42 закона "О Кабинете министров", просим вас внести на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении на должность министра образования и науки Гришину Юлию - члена Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, главу подкомитета по вопросам высшего образования", - говорится в обращении.

Фото: https://t.me/kachuratut

Гришина ранее работала на руководящих должностях в высших учебных заведениях. С 2014 года - профессор кафедры трудового права КНУ им. Т. Шевченко. С 2018 года - Управляющий партнер юридической бизнес-школы CTRL.School.

В 2019 году была избрана народным депутатом IX созыва от партии "Слуга народа" номером 133 в списке как беспартийная. Член одноименной фракции. Член Комитета по вопросам образования, науки и инноваций.

Напомним, 4 марта Верховная Рада назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля. Из правительства Гончарука свои должности сохранили министр внутренних дел Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр юстиции Денис Малюська.

Министр культуры Бородянский, министр образования Новосад и глава минэкономразвития Милованов отказались от работы в новом Кабинете министров.