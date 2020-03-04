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(Не) нові обличчя нового Кабміну

Сьогодні депутати проголосували за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. "За" висловилось 353 депутати. Згодом парламент 291 голосом "за" призначив склад нового Кабміну. З уряду Гончарука свої посади зберегли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр цифрової трансформації та віцепрем’єр України Михайло Федоров, міністр юстиції Денис Малюська

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, міністриня освіти Ганна Новосад та Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов відмовились від роботи у новому уряді.

LB.ua розповідає, хто є хто в новому уряді. 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

44-річний львів’янин, кандидат економічний наук. За освітою інженер-економіст, закінчив Львівську політехніку, спеціальність – “Менеджмент машинобудування”. Шмигаль також навчався у Німеччині в Рейнсько-Вестфальському технічному університеті Аахена.

Шмигаль працював у приватному бізнесі з 1995 по 2005 роки. У 1997-му Денис Шмигаль, за інформацією львівського видання “Твоє місто”, також працював бухгалтером у “Електрон Банку”, а потім – головним бухгалтером на Львівському автобусному заводі (ЛАЗі).

У 2009-му Шмигаль пішов на державну службу в Львівську обласну державну адміністрацію. Спочатку помічником тодішнього голови ЛОДа Миколи Кмитя, а потім Шмигаля підвищили до начальника Головного управління економіки Львівської обласної держадміністрації. 

У березні 2014-го, після звільнення з ЛОДа, Шмигаль очолив асоціацію “Західноукраїнський енергетичний кластер”, однак дуже скоро залишив цю посаду на користь іншої – заступника начальника головного управління Фіскальної служби у Львівській області.

З січня 2015 року до 2017-го розвивав рітейл бізнес – “Рукавичку” та продуктовий магазин “Під боком” у Львові. На той час обіймав посаду віцепрезидента в компанії “Львівхолод”, яка належить львівському підприємцю Богдану Козаку.

Фото: пресс-служба Кабмина

У 2018 році Шмигаль повернувся до енергетики вже в структурі ДТЕК Ріната Ахметова, де працював заступником гендиректора ДТЕК “Західенерго” та директором Бурштинської ТЕС до липня 2019 року.

Шлях у політику Денис Шмигаль “шукає” з 2006-го, саме тоді його обрали депутатом Винниківської міської ради від Української народної партії. Згодом було три невдалі спроби балотування до Львівської обласної ради – у 2010 та 2015 роках, а також до Верховної Ради в 2015 році по округу №121 (Дрогобич, Трускавець, Борислав). Однак з 1-го серпня 2019 року Денис Шмигаль очолив Івано-Франківську обласну держадміністрацію. 4-го лютого Уряд призначив його Міністром розвитку громад і територій замість Олени Бабак та віцепрем’єром. 

Одружений, дружина Катерина була співвласницею системи прокату велосипедів “Nextbike” та “Кам’янецької пекарні”, яку на початку 2019-го ліквідували. Сім’я виховує двох доньок – Анну та Софію. Відповідно до заповненої декларації, на посаді в ДТЕК Шмигаль заробив майже 3,5 мільйони гривень. Його сім’я має у власності будинок – 215 кв. м. та дві земельні ділянки у Львові – 458 кв. м і 171 кв. м. У Львівській області родина Шмигаля володіє також двома земельними ділянками по 2,2 тис. кв. м. 

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков

53 роки, народився у Львові. За освітою – юрист, закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. З 1999-го по 2002 роки Резніков був заступником Голови Центру розвитку українського законодавства. З 2000 по 2006 займався компанією “Правіс”, згодом більш відомої як “Резніков, Власенко та партнери”, потім “Magisters”. З 2018 року Олексій Резніков став партнером “Юридичної фірми “Астерс”.

Фото: Макс Левин

Тривалою є і політична діяльність Резнікова. З 2008 року по 2014 він був депутатом Київської міської ради VI та VII скликання. З червня 2014-го по грудень 2015 був секретарем Київради. З грудня 2016 Резніков став заступником голови КМДА з питань провадження самоврядних повноважень.

У 2017-му відповідав за організацію і проведення пісенного конкурсу “Євробачення”; також у 2018 році Резніков організував проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 з боку КМДА. 

З 18 вересня 2019 року – представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи у Мінську. 

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко

50-річний Вадим Пристайко народився в Кілії, на Одещині. Вищу освіту Пристайко здобув у КПІ та Академії зовнішньої торгівлі. 

Кар'єру в уряді Вадим Пристайко розпочав в 1994-му році в Міністерстві торгівлі України. У 1997-му році перейшов на роботу у МЗС. У 2000-му році – консул України в Австралії. З 2002-го по 2006-й рік – політичний радник і тимчасовий повірений України в Канаді. З 2007-го по 2009-й рік – заступник директора департаменту Північноатлантичного альянсу в МЗС. З 2009-го по 2012-й рік– радник посольства України в США. З 2012-го по 2014-й рік – посол України в Польщі. 

У грудні 2014-го року призначений керівником апарату Міністерства іноземних справ, заступником міністра. 22-го травня 2019 року Володимир Зеленський своїм указом призначив Вадима Пристайка заступником голови Офісу президента України. 29 серпня того ж року очолив МЗС. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

38 років, народився у Сумах. Випускник Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, спеціальність – міжнародне право. В 2003 році Кулеба став аташе Служби головного юридичного радника МЗС України, в 2003-му був третім секретарем управління юридичного забезпечення. З 2005-го по 2009 роки був секретарем Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні.

У 2010-2012 роках Дмитро Кулеба працював начальником відділу департаменту секретаріату МЗС. У 2013 році був радником віцепрем’єр-міністра Костянтина Грищенка з гуманітарних питань. Також у 2013 році Кулеба очолив Фонд культурної дипломатії “UART”.

Дмитро Кулеба на засіданні кабміну, 11 вересня 2019
Фото: kmu.gov.ua
Дмитро Кулеба на засіданні кабміну, 11 вересня 2019

З червня 2014 року Кулеба займав посаду посла з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій, де відповідав за створення стратегічних комунікацій МЗС України. У квітні 2016 року Дмитро Кулеба був призначений Постійним представником України в Раді Європи. З серпня 2019-го року Дмитро Кулеба – віцепрем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції та голова Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції.

Кулеба також автор книги “Війна за реальність: як перемагати у світі фейків, правд і спільнот”, яку презентував у березні 2019 року.

Міністриня соціальної політики Марина Лазебна

Уродженка села Пісківка Бородянського району Київської області. В 1998-му випускниця КНУ імені Тараса Шевченка, за освітою – менеджер-економіст, кандидатка економічних наук. 

Марина Лазебна на державній службі з 2000-х, хоча і без високих посад. З 2000 по 2003-й працювала в Міністерстві економіки України. Була провідною спеціалісткою управління соціальних прогнозів та економічної експертизи соціальних реформ, а також заступницею начальника відділу пенсійної реформи та з питань європейської інтеграції України.

Наступні вісім років – з 2003 по 2011 роки – працювала в Секретаріаті Кабміну головною спеціалісткою Управління стратегії реформування соціальних відносин, а також Управління стратегії реформування соціальної політики та праці. 

З травня 2011-го по 2013 рік Лазебна працювала помічницею міністра, де займалась організацією роботи віцепрем’єр-міністра Секретаріату Кабміну. Згодом очолила посаду директорки Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики.

Фото: zik.ua

20-травня 2013 року указом Віктора Януковича була призначена головою Державної служби зайнятості, яку 5-го березня 2014 року ліквідував Кабінет Міністрів Арсенія Яценюка. Через майже шість років – наприкінці серпня 2019-го Марину Лазебну призначили головою Державної соціальної служби України. Однак, 2-го жовтня 2019-го уряд Олексія Гончарука її звільнив. 

Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб

64 роки, народився у с. Старі Кайдаки Дніпропетровської області. В Бессараба “довгі стосунки” з військовою службою. У 2005-2007 роках Сергій Бессараб був командувачем військами Територіального управління “Північ”. З 2012-го по 2015 році – першим заступником Геннадія Воробйова, командувача Сухопутних військ Збройних сил України. В 2014-му також потрапив під “люстрацію”, однак після внесених у закон змін зміг повернутись на службу. З 2015 році Сергій Бессараб став заступником начальника Генерального штабу ЗСУ – Віктора Муженка, та командувачем АТО.

Міністр фінансів Ігор Уманський

45 років, народився у місті Прип’ять. Випускник Київського національного економічного університету, за освітою – економіст, магістр “Ділового адміністрування”, кандидат економічних наук. 

У політиці Ігор Уманський з 1997-го року, коли почав працювати головним спеціалістом відділу інфраструктури інвестиційної діяльності та міжнародної інвестиційної співпраці Нацагентства України з питань розвитку та євроінтеграції. З листопада 1998-го по січень 2000-х Уманський був експертом служби віце-прем’єра з питань економіки.

Фото: Наталья Волк orbes.ua

З лютого по червень 2000-го року був заступником керівника групи радників міністра економіки Сергія Тігіпка. З червня того ж року по вересень 2001-го був керівником Департаменту структурної політики Міністерства економіки. З вересня 2001-го по вересень 2003-го працював заступником державного секретаря Міністерства економіки та євроінтеграції, яке очолювали Олександр Шлапак і Валерій Хорошковський. 

З червня 2004 року по 2005 Уманський був директором Департаменту по роботі з проблемними банками генерального департаменту банківського нагляду Нацбанку України (глава Нацбанку в той період – Володимир Стельмах).

У серпні 2005 року Ігор Уманський став заступником голови “Укртранснафти”, де пропрацював до жовтня 2006-го. Уманський також працював у Державній іпотечній установі (ДІУ) з травня по листопад 2007-го – заступником голови правління Кирила Шевченка. За прем’єрства Віктора Януковича з листопада 2007 року по січень 2008-го був призначений заступником голови Держагентства з інвестицій та інновацій.

З січня 2008-го Уманський працював першим заступником міністра фінансів Віктора Пинзеника, де з 8-го квітня 2009 року по 11-те березня 2010-го був в.о. міністра фінансів України. Також з жовтня 2014 року по 30-те грудня 2015-го Уманський був першим заступником міністра фінансів (спочатку очолював Олександр Шлапак, з 2-го грудня 2014-го – Наталія Яресько).

З 2016 по 2019 роки Ігор Уманський був позаштатний радником президента Петра Порошенка. 

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець

64 роки. Доктор медичних наук, голова правління Всеукраїнської громадської організації “Асоціація серцево-судинних хірургів України”. 

Народився у Воркуті в українській сім’ї. У 1979-му закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю “Педіатрія”. Працював за кордоном з 1993-го – від Сіднея до Парижа. У 2003-му став директором Державної установи “Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України”, а в 2006-му заснував “Державну програму запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки”. За часів Януковича – в 2010-2011 роках був Міністром охорони здоров’я.

Фото: fakty.ua

Від 21-го лютого, за указом Володимира Зеленського, Ємець увійшов до складу тимчасової комісії з питань реформування системи охорони здоров'я, яка має проаналізувати реформу Уляну Супрун.

Міністр оборони Андрій Таран

65 років, народився в Німеччині в родині військового. Генерал-лейтенант у відставці. В 1972-1977 роках навчався в Київському вищому зенітному ракетному інженерному училищі, спеціальність – “Військовий інженер-радіотехнік”. У 1987-му закінчив Військову академію Протиповітряної оборони Сухопутних військ в Києві.

З 1992-1995 служив у Центральному апараті Міністерства оборони України, де в 1994-му став співробітником Головного управління розвідки Міноборони. В 1996-1998 роках був експертом Центру стратегічного планування і аналізу в Раді нацбезпеки і оборони України. 

З 1999-го по 2004 роки Андрій Таран був військовим аташе при посольстві України в США. Наступні три роки – з 2005 по 2008 - був начальником управління у Міноборони. З 2008 по 2011 роки Таран працював заступником начальника Головного управління розвідки Міноборони. З 2011 по 2014-й Андрій Таран був представником Міністерства оборони при представництві України при ООН.

Фото: gordon.ua

З вересня по листопад 2015 року Таран працював у робочій підгрупі з питань безпеки в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі на переговорах в Мінську. Також у грудні 2015-го Таран очолив посаду першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України, де пропрацював менше пів року – до квітня 2016-го. Таран звільнений у запас, оскільки досягнув “граничного віку” генеральскої служби. 

В 2019-му очолював виборчий штаб кандидата в президенти Ігоря Смешка. 

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов

42 роки, уродженець Харкова. З жовтня 2019 року – голова Київської обласної держадміністрації.

Чернишов закінчив Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”, спеціальність – “Економіка підприємства”; з 1996-го по 2002 роки навчався в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.Чернишов навчався також у Пенсильванії на базі енергетичної компанії “Westinghouse”, де проходив професійний курс програми “Управління проєктами”. У 1998 працював у IT-компанії Telesens, у 2002-му викупив частину української групи. У 2000-х співпрацював з концерном АВЕК (засновком АВЕК є Олександр Фельдман, депутат ОПЗЖ). 

Чернишов багато займався громадською діяльністю, у 2012-му заснував інвестиційну компанію Eastgate Development, яка спеціалізується на розвитку проектів комерційної нерухомості. У 2014-му Чернишов відкрив “Kyiv Vision Foundation”. У 2017-му компанія викупила 20% акцій супермаркетів “Фуршет” у французького оператора Auchan Group Ашан Україна.

У 2018-му за підтримки Чернишова було створено “Школу управління комерційною нерухомістю”.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов

Львів’янин, 42 роки. За освітою: юрист, спеціаліст держслужби та викладач географії. 

З 2003 року по 2006 Немчинов на громадських засадах був помічником народних депутатів Юрія Костенка та Олександра Гудими. З квітня 2014 по серпень 2017 років служив у Державній прикордонній службі України, учасник АТО. У 2017-му Олег Немчінов призначений державний секретарем Міністерства молоді та спорту. 

Міністр спорту Вадим Гутцайт

Міністр спорту. 48 років, народився у Києві. Олімпійський чемпіон з фехтування (1992 рік) та віце-президент Федерації фехтування України.

Фото: kyivcity.gov.ua

Закінчив у 1993-му Київський державний інститут фізичної культури, спеціальність: “Фізична культура”, має кваліфікацію викладача-тренера з фехтування. У червні 2018 став директором Департаменту молоді та спорту КМДА. 

У 2006-2007 та 2007-2012 роках на громадських засадах був помічником депутата “Партії регіонів” Ельбруса Тадеєва. 

Наталія ШимківНаталія Шимків
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