(Не) нові обличчя нового Кабміну

LB.ua розповідає, хто є хто в новому уряді.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

44-річний львів’янин, кандидат економічний наук. За освітою інженер-економіст, закінчив Львівську політехніку, спеціальність – “Менеджмент машинобудування”. Шмигаль також навчався у Німеччині в Рейнсько-Вестфальському технічному університеті Аахена.

Шмигаль працював у приватному бізнесі з 1995 по 2005 роки. У 1997-му Денис Шмигаль, за інформацією львівського видання “Твоє місто”, також працював бухгалтером у “Електрон Банку”, а потім – головним бухгалтером на Львівському автобусному заводі (ЛАЗі).

У 2009-му Шмигаль пішов на державну службу в Львівську обласну державну адміністрацію. Спочатку помічником тодішнього голови ЛОДа Миколи Кмитя, а потім Шмигаля підвищили до начальника Головного управління економіки Львівської обласної держадміністрації.

У березні 2014-го, після звільнення з ЛОДа, Шмигаль очолив асоціацію “Західноукраїнський енергетичний кластер”, однак дуже скоро залишив цю посаду на користь іншої – заступника начальника головного управління Фіскальної служби у Львівській області.

З січня 2015 року до 2017-го розвивав рітейл бізнес – “Рукавичку” та продуктовий магазин “Під боком” у Львові. На той час обіймав посаду віцепрезидента в компанії “Львівхолод”, яка належить львівському підприємцю Богдану Козаку.

Фото: пресс-служба Кабмина

У 2018 році Шмигаль повернувся до енергетики вже в структурі ДТЕК Ріната Ахметова, де працював заступником гендиректора ДТЕК “Західенерго” та директором Бурштинської ТЕС до липня 2019 року.

Шлях у політику Денис Шмигаль “шукає” з 2006-го, саме тоді його обрали депутатом Винниківської міської ради від Української народної партії. Згодом було три невдалі спроби балотування до Львівської обласної ради – у 2010 та 2015 роках, а також до Верховної Ради в 2015 році по округу №121 (Дрогобич, Трускавець, Борислав). Однак з 1-го серпня 2019 року Денис Шмигаль очолив Івано-Франківську обласну держадміністрацію. 4-го лютого Уряд призначив його Міністром розвитку громад і територій замість Олени Бабак та віцепрем’єром.

Одружений, дружина Катерина була співвласницею системи прокату велосипедів “Nextbike” та “Кам’янецької пекарні”, яку на початку 2019-го ліквідували. Сім’я виховує двох доньок – Анну та Софію. Відповідно до заповненої декларації, на посаді в ДТЕК Шмигаль заробив майже 3,5 мільйони гривень. Його сім’я має у власності будинок – 215 кв. м. та дві земельні ділянки у Львові – 458 кв. м і 171 кв. м. У Львівській області родина Шмигаля володіє також двома земельними ділянками по 2,2 тис. кв. м.

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков

53 роки, народився у Львові. За освітою – юрист, закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. З 1999-го по 2002 роки Резніков був заступником Голови Центру розвитку українського законодавства. З 2000 по 2006 займався компанією “Правіс”, згодом більш відомої як “Резніков, Власенко та партнери”, потім “Magisters”. З 2018 року Олексій Резніков став партнером “Юридичної фірми “Астерс”.

Фото: Макс Левин

Тривалою є і політична діяльність Резнікова. З 2008 року по 2014 він був депутатом Київської міської ради VI та VII скликання. З червня 2014-го по грудень 2015 був секретарем Київради. З грудня 2016 Резніков став заступником голови КМДА з питань провадження самоврядних повноважень.

У 2017-му відповідав за організацію і проведення пісенного конкурсу “Євробачення”; також у 2018 році Резніков організував проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018 з боку КМДА.

З 18 вересня 2019 року – представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко

50-річний Вадим Пристайко народився в Кілії, на Одещині. Вищу освіту Пристайко здобув у КПІ та Академії зовнішньої торгівлі.

Кар'єру в уряді Вадим Пристайко розпочав в 1994-му році в Міністерстві торгівлі України. У 1997-му році перейшов на роботу у МЗС. У 2000-му році – консул України в Австралії. З 2002-го по 2006-й рік – політичний радник і тимчасовий повірений України в Канаді. З 2007-го по 2009-й рік – заступник директора департаменту Північноатлантичного альянсу в МЗС. З 2009-го по 2012-й рік– радник посольства України в США. З 2012-го по 2014-й рік – посол України в Польщі.

У грудні 2014-го року призначений керівником апарату Міністерства іноземних справ, заступником міністра. 22-го травня 2019 року Володимир Зеленський своїм указом призначив Вадима Пристайка заступником голови Офісу президента України. 29 серпня того ж року очолив МЗС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

38 років, народився у Сумах. Випускник Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, спеціальність – міжнародне право. В 2003 році Кулеба став аташе Служби головного юридичного радника МЗС України, в 2003-му був третім секретарем управління юридичного забезпечення. З 2005-го по 2009 роки був секретарем Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні.

У 2010-2012 роках Дмитро Кулеба працював начальником відділу департаменту секретаріату МЗС. У 2013 році був радником віцепрем’єр-міністра Костянтина Грищенка з гуманітарних питань. Також у 2013 році Кулеба очолив Фонд культурної дипломатії “UART”.

Фото: kmu.gov.ua Дмитро Кулеба на засіданні кабміну, 11 вересня 2019

З червня 2014 року Кулеба займав посаду посла з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій, де відповідав за створення стратегічних комунікацій МЗС України. У квітні 2016 року Дмитро Кулеба був призначений Постійним представником України в Раді Європи. З серпня 2019-го року Дмитро Кулеба – віцепрем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції та голова Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції.

Кулеба також автор книги “Війна за реальність: як перемагати у світі фейків, правд і спільнот”, яку презентував у березні 2019 року.

Міністриня соціальної політики Марина Лазебна

Уродженка села Пісківка Бородянського району Київської області. В 1998-му випускниця КНУ імені Тараса Шевченка, за освітою – менеджер-економіст, кандидатка економічних наук.

Марина Лазебна на державній службі з 2000-х, хоча і без високих посад. З 2000 по 2003-й працювала в Міністерстві економіки України. Була провідною спеціалісткою управління соціальних прогнозів та економічної експертизи соціальних реформ, а також заступницею начальника відділу пенсійної реформи та з питань європейської інтеграції України.

Наступні вісім років – з 2003 по 2011 роки – працювала в Секретаріаті Кабміну головною спеціалісткою Управління стратегії реформування соціальних відносин, а також Управління стратегії реформування соціальної політики та праці.

З травня 2011-го по 2013 рік Лазебна працювала помічницею міністра, де займалась організацією роботи віцепрем’єр-міністра Секретаріату Кабміну. Згодом очолила посаду директорки Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики.

Фото: zik.ua

20-травня 2013 року указом Віктора Януковича була призначена головою Державної служби зайнятості, яку 5-го березня 2014 року ліквідував Кабінет Міністрів Арсенія Яценюка. Через майже шість років – наприкінці серпня 2019-го Марину Лазебну призначили головою Державної соціальної служби України. Однак, 2-го жовтня 2019-го уряд Олексія Гончарука її звільнив.

Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб

64 роки, народився у с. Старі Кайдаки Дніпропетровської області. В Бессараба “довгі стосунки” з військовою службою. У 2005-2007 роках Сергій Бессараб був командувачем військами Територіального управління “Північ”. З 2012-го по 2015 році – першим заступником Геннадія Воробйова, командувача Сухопутних військ Збройних сил України. В 2014-му також потрапив під “люстрацію”, однак після внесених у закон змін зміг повернутись на службу. З 2015 році Сергій Бессараб став заступником начальника Генерального штабу ЗСУ – Віктора Муженка, та командувачем АТО.

Міністр фінансів Ігор Уманський

45 років, народився у місті Прип’ять. Випускник Київського національного економічного університету, за освітою – економіст, магістр “Ділового адміністрування”, кандидат економічних наук.

У політиці Ігор Уманський з 1997-го року, коли почав працювати головним спеціалістом відділу інфраструктури інвестиційної діяльності та міжнародної інвестиційної співпраці Нацагентства України з питань розвитку та євроінтеграції. З листопада 1998-го по січень 2000-х Уманський був експертом служби віце-прем’єра з питань економіки.

Фото: Наталья Волк orbes.ua

З лютого по червень 2000-го року був заступником керівника групи радників міністра економіки Сергія Тігіпка. З червня того ж року по вересень 2001-го був керівником Департаменту структурної політики Міністерства економіки. З вересня 2001-го по вересень 2003-го працював заступником державного секретаря Міністерства економіки та євроінтеграції, яке очолювали Олександр Шлапак і Валерій Хорошковський.

З червня 2004 року по 2005 Уманський був директором Департаменту по роботі з проблемними банками генерального департаменту банківського нагляду Нацбанку України (глава Нацбанку в той період – Володимир Стельмах).

У серпні 2005 року Ігор Уманський став заступником голови “Укртранснафти”, де пропрацював до жовтня 2006-го. Уманський також працював у Державній іпотечній установі (ДІУ) з травня по листопад 2007-го – заступником голови правління Кирила Шевченка. За прем’єрства Віктора Януковича з листопада 2007 року по січень 2008-го був призначений заступником голови Держагентства з інвестицій та інновацій.

З січня 2008-го Уманський працював першим заступником міністра фінансів Віктора Пинзеника, де з 8-го квітня 2009 року по 11-те березня 2010-го був в.о. міністра фінансів України. Також з жовтня 2014 року по 30-те грудня 2015-го Уманський був першим заступником міністра фінансів (спочатку очолював Олександр Шлапак, з 2-го грудня 2014-го – Наталія Яресько).

З 2016 по 2019 роки Ігор Уманський був позаштатний радником президента Петра Порошенка.

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець

64 роки. Доктор медичних наук, голова правління Всеукраїнської громадської організації “Асоціація серцево-судинних хірургів України”.

Народився у Воркуті в українській сім’ї. У 1979-му закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю “Педіатрія”. Працював за кордоном з 1993-го – від Сіднея до Парижа. У 2003-му став директором Державної установи “Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України”, а в 2006-му заснував “Державну програму запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки”. За часів Януковича – в 2010-2011 роках був Міністром охорони здоров’я.

Фото: fakty.ua

Від 21-го лютого, за указом Володимира Зеленського, Ємець увійшов до складу тимчасової комісії з питань реформування системи охорони здоров'я, яка має проаналізувати реформу Уляну Супрун.

Міністр оборони Андрій Таран

65 років, народився в Німеччині в родині військового. Генерал-лейтенант у відставці. В 1972-1977 роках навчався в Київському вищому зенітному ракетному інженерному училищі, спеціальність – “Військовий інженер-радіотехнік”. У 1987-му закінчив Військову академію Протиповітряної оборони Сухопутних військ в Києві.

З 1992-1995 служив у Центральному апараті Міністерства оборони України, де в 1994-му став співробітником Головного управління розвідки Міноборони. В 1996-1998 роках був експертом Центру стратегічного планування і аналізу в Раді нацбезпеки і оборони України.

З 1999-го по 2004 роки Андрій Таран був військовим аташе при посольстві України в США. Наступні три роки – з 2005 по 2008 - був начальником управління у Міноборони. З 2008 по 2011 роки Таран працював заступником начальника Головного управління розвідки Міноборони. З 2011 по 2014-й Андрій Таран був представником Міністерства оборони при представництві України при ООН.

Фото: gordon.ua

З вересня по листопад 2015 року Таран працював у робочій підгрупі з питань безпеки в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі на переговорах в Мінську. Також у грудні 2015-го Таран очолив посаду першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України, де пропрацював менше пів року – до квітня 2016-го. Таран звільнений у запас, оскільки досягнув “граничного віку” генеральскої служби.

В 2019-му очолював виборчий штаб кандидата в президенти Ігоря Смешка.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов

42 роки, уродженець Харкова. З жовтня 2019 року – голова Київської обласної держадміністрації.

Чернишов закінчив Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”, спеціальність – “Економіка підприємства”; з 1996-го по 2002 роки навчався в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.Чернишов навчався також у Пенсильванії на базі енергетичної компанії “Westinghouse”, де проходив професійний курс програми “Управління проєктами”. У 1998 працював у IT-компанії Telesens, у 2002-му викупив частину української групи. У 2000-х співпрацював з концерном АВЕК (засновком АВЕК є Олександр Фельдман, депутат ОПЗЖ).

Чернишов багато займався громадською діяльністю, у 2012-му заснував інвестиційну компанію Eastgate Development, яка спеціалізується на розвитку проектів комерційної нерухомості. У 2014-му Чернишов відкрив “Kyiv Vision Foundation”. У 2017-му компанія викупила 20% акцій супермаркетів “Фуршет” у французького оператора Auchan Group Ашан Україна.

У 2018-му за підтримки Чернишова було створено “Школу управління комерційною нерухомістю”.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов

Львів’янин, 42 роки. За освітою: юрист, спеціаліст держслужби та викладач географії.

З 2003 року по 2006 Немчинов на громадських засадах був помічником народних депутатів Юрія Костенка та Олександра Гудими. З квітня 2014 по серпень 2017 років служив у Державній прикордонній службі України, учасник АТО. У 2017-му Олег Немчінов призначений державний секретарем Міністерства молоді та спорту.

Міністр спорту Вадим Гутцайт

Міністр спорту. 48 років, народився у Києві. Олімпійський чемпіон з фехтування (1992 рік) та віце-президент Федерації фехтування України.

Фото: kyivcity.gov.ua

Закінчив у 1993-му Київський державний інститут фізичної культури, спеціальність: “Фізична культура”, має кваліфікацію викладача-тренера з фехтування. У червні 2018 став директором Департаменту молоді та спорту КМДА.

У 2006-2007 та 2007-2012 роках на громадських засадах був помічником депутата “Партії регіонів” Ельбруса Тадеєва.