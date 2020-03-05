Парламент на внеочередном заседании начал процедуру отставки генпрокурора Руслана Рябошапки.

Постановление о недоверии генпрокурору представил его автор, народный депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

"Уже весна, а где же посадки?.. Этого ждали все, не только те, кто голосовал за Зеленского, а все те, кто устал от мародёрства последних пяти лет... Но у нас нет генпрокурора, а есть генпрокурор Порошенко — это Рябошапка... Мы должны признать, что это была наша ошибка, её надо исправлять и отправить в отставку Рябошапку... Кто-то должен сесть. Сделаем сегодня его все вместе!" — заявил Бужанский, что не все коллеги по фракции "Слуга народа" сопроводили аплодисментами.

В ответ депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отметила, что причина смены генерального прокурора одна — политическое преследование Петра Порошенко.

Соломия Бобровская от фракции "Голос" также выразила возмущение заявлением Бужанского, добавив, что он является представителем пророссийской колоны в рядах "Слуги".

В свою очередь, Руслан Рябошапка в ложе парламента спокойно слушал представление постановления.

Напомним, генерального прокурора в Украине назначает президент по согласию Верховной Рады. Срок его полномочий - шесть лет, но нынешний генпрокурор Руслан Рябошапка продержался только полгода. Его отставки требует большинство депутатов и поддерживает президент Владимир Зеленский.

На следующей неделе возможно еще одно внеочередное заседание Верховной Рады для голосования за нового генерального прокурора.