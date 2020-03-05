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Тимошенко сообщила, что "Батькивщина" начала подготовку ко всеукраинскому референдуму о продаже земли

Политик призвала присоединиться и другие партии. 

Тимошенко сообщила, что "Батькивщина" начала подготовку ко всеукраинскому референдуму о продаже земли
Фото: EPA/UPG

Партия "Батькивщина" начала подготовку ко всеукраинскому референдуму относительно продажи земли. Об этом заявила глава партии Юлия Тимошенко, сообщили в пресс-службе политсилы.

"Если новое правительство действительно стремится к позитивным изменениям в стране, то первое, что он должно было бы сделать, - остановить рассмотрение закона о распродаже сельскохозяйственной земли и начать принципиально другой подход к формированию аграрного сектора. Но экономического блока в правительстве нет, аграрного блока нет, а закон про распродажу сельскохозяйственной земли продолжают рассматривать", - отметила Тимошенко.

Политик также заявила, что "Батькивщина" начинает подготовку к референдуму, чтобы дать возможность людям высказать свое мнение о продаже украинской земли.

"Мы проведем всеукраинское селекторное совещание и начнем готовиться к проведению референдума по закону 1991 года, чтобы украинцы смогли решить судьбу украинской земли. Мы приглашаем все оппозиционные партии, аграрные ассоциации, движения, профсоюзы, фермеров, чтобы объединить усилия и начать процесс проведения референдума. Сроки зависят от того, насколько быстро будут действовать местные советы и украинская команда: граждане Украины, партии, профсоюзы, ассоциации", - подчеркнула Тимошенко.

Она добавила, что партия будет каждую неделю отчитываться о том, какое решение принимают местные советы и общины. Напомним, 4 марта на сайте парламента был опубликован законопроект "О всеукраинском референдуме". Его вынесли на общественное обсуждение, которое продлится до 18 марта включительно.

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