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Тимошенко предлагает провести референдум по земле на основании "действующего закона"

Такая мера, по ее мнению, приостановит "разбазаривание портов, аэропортов, железной дороги, нефтепроводов".

Тимошенко предлагает провести референдум по земле на основании "действующего закона"
Фото: Lb.ua

Народный депутат от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает не дожидаться принятия нового закона о референдуме, а провести референдум по земле на основании действующего закона. Об этом она заявила во время брифинга в Верховной Раде.

«Местный суд, Апелляционный Суд и Верховный Суд подтвердили, что после отмены последнего закона о референдуме, начал действовать закон о референдуме от 3 июля 1991 года. Мы сейчас требуем от президента, от его ближайшего коррумпированного окружения не забирать землю вопреки воле 75% людей в Украине, а взять закон о референдуме от 1991 года и провести его. Я призываю и власть, и оппозицию немедленно на базе этого закона о референдум 1991 года приостановить разбазаривание портов, аэропортов, железной дороги, нефтепроводов, и немедленно спросить у людей, что делать с народной собственностью. Поэтому - только референдум» - отметила лидер партии.

Именно законными действиями, убеждена Юлия Тимошенко, можно заставить власть действовать в интересах людей и прекратить распродажу национального богатства страны.

«Если президент не отреагирует, мы будем объединяться со всеми другими оппозиционными партиями, с общественными организациями, аграрными союзами, фермерскими организациями и будем решать, как реализовать закон о референдуме 1991 года. Никакие шумные заявления, никакая смена правительств, никакие в том числе публичные акции, такие как самоподжог ветерана АТО под офисом Владимира Зеленского, не заставят их сойти с крючка внешнего управления и лишить Украину ресурсов. Только действия, четкие законные, конституционные действия украинского общества вместе с общественными организациями и силами помогут противостоять властной афере», - резюмировала Юлия Тимошенко.

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