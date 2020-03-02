Тимошенко предлагает провести референдум по земле на основании "действующего закона"

Народный депутат от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает не дожидаться принятия нового закона о референдуме, а провести референдум по земле на основании действующего закона. Об этом она заявила во время брифинга в Верховной Раде.

«Местный суд, Апелляционный Суд и Верховный Суд подтвердили, что после отмены последнего закона о референдуме, начал действовать закон о референдуме от 3 июля 1991 года. Мы сейчас требуем от президента, от его ближайшего коррумпированного окружения не забирать землю вопреки воле 75% людей в Украине, а взять закон о референдуме от 1991 года и провести его. Я призываю и власть, и оппозицию немедленно на базе этого закона о референдум 1991 года приостановить разбазаривание портов, аэропортов, железной дороги, нефтепроводов, и немедленно спросить у людей, что делать с народной собственностью. Поэтому - только референдум» - отметила лидер партии.

Именно законными действиями, убеждена Юлия Тимошенко, можно заставить власть действовать в интересах людей и прекратить распродажу национального богатства страны.

«Если президент не отреагирует, мы будем объединяться со всеми другими оппозиционными партиями, с общественными организациями, аграрными союзами, фермерскими организациями и будем решать, как реализовать закон о референдуме 1991 года. Никакие шумные заявления, никакая смена правительств, никакие в том числе публичные акции, такие как самоподжог ветерана АТО под офисом Владимира Зеленского, не заставят их сойти с крючка внешнего управления и лишить Украину ресурсов. Только действия, четкие законные, конституционные действия украинского общества вместе с общественными организациями и силами помогут противостоять властной афере», - резюмировала Юлия Тимошенко.