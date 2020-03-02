"Слуга народа" пообещала серьезный разговор Рябошапке, Сытнику и Гончаруку

Фракция "Слуга народа" намерена провести в среду на внеочередном заседании "серьезный разговор" с руководством Офиса генерального прокурора, Национального антикоррупционного бюро и Кабинета министров.

Об этом на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник сказал заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Очень важно будет в среду провести серьезный разговор с нашими коллегами, которые возглавляют наши правоохранительные органы. В первую очередь - с руководителем Генеральной прокуратуры Русланом Рябошапкой в плане того, как происходит реформа прокуратуры и почему, как это часто бывает у нас в Украине, большая системная реформа мешает текущей работе, мешает выдвигать подозрения", - сказал депутат.

"Также есть непростой разговор с Антикоррупционным бюро, которое нам долго рассказывало, что им мешает отсутствие политической воли. Оказалось, что президенты меняются, политическая воля меняется, а работы снова нет. Потом мешало отсутствие Антикоррупционного суда. Суд получил помещение и начал деятельность - снова работы нет. То есть нужно поднимать конкретные вопросы, как эту работу налаживать", - добавил он.

По словам Корниенко, есть вопросы и к руководству МВД и СБУ. "К ГБР, наверное, пока что меньше всего вопросов, недавно только перезагружено", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что есть претензии и к Кабинету министров.

"Как так случилось, что курс, избранный 73% населения и подтвержденный на парламентских выборах, по факту люди не ощущают в карманах, в платежках не ощущают, в системных реформах не ощущают", - сказал он.

По его словам, правительство нуждается в институциональных изменениях.

Напомним, что Верховная Рада третью пленарную неделю находится в процессе рассмотрения правок к законопроекту о рынке земли и по регламенту не может рассматривать ничего другого. Поэтому для принятия срочных законопроектов президент Владимир Зеленский потребовал от депутатов собраться на внеочередное заседание.

Оно начнется в 16:00 в среду, 4 марта.