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Гончарук заявил, что не писал заявление об отставке, но "консультации будут"

"Пока я больше ничего комментировать не хочу". 

Гончарук заявил, что не писал заявление об отставке, но "консультации будут"
Фото: EC - Audiovisual Service

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что по состоянию на утро 2 марта не писал заявления об отставке. Об этом он сообщил на брифинге, транслируемом на странице премьер-министра в Facebook.

"Смотрите, я никаких заявлений пока не писал, также много знаю, слышал, очевидно, у нас будут по этому поводу консультации и с президентом, и с парламентом. Пока я больше ничего комментировать не хочу", - заявил он.

На вопрос о том, связана ли информация о его отставке с Игорем Коломойским, в том числе с ситуацией с "Центрэнерго", премьер ответил:

"Я бы не хотел комментировать слухи отдельных людей, давайте больше о работе. Мы всегда декларировали и системно боролись с коррупцией и продолжаем это делать... Но в то же время должны с уважением относиться к украинскому бизнесу и не вешать ярлыки. Я думаю, что те, кто эту информацию распространяет, и должны комментировать. Я бы не хотел комментировать каких-то отдельных людей". 

Гончарук также отказался комментировать замену некоторых министров, потому что "финальное решение еще на столе".

"Говорить о том, кого планируем или не планируем заменить, по-моему, немного рано", – заявил он.

Напомним, 25 февраля газета Kyiv Post со ссылкой на источники сообщила о том, что президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру на должность премьер-министра.

Источники LB.ua эту информацию подтвердили. Один из собеседников заявил, что этот вопрос решен на 99%. 

26 февраля Гончарук заявил, что не писал никаких заявлений об увольнении, а его "увольняют, сколько он себя помнит". 27 февраля появились результаты опроса Киевского международного института социологии, согласно с которыми 44% респондентов поддерживали отставку Гончарука.

Спустя день Владимир Зеленский созвал парламент на внеочередное заседание на 16:00 4 марта. В Офисе президента сообщили, что будут рассматриваться кадровые вопросы. 

По словам источников, в числе заявленных президентом вопросов значатся:

- допуск иностранных вооруженных сил в Украину для проведения учений,

- ратификация договора с Францией о поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины,

- внесение изменений в закон "О противодействии коррупции".

Кроме того, в повестку дня также включен "вопрос о Кабинете министров", без уточнений.

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