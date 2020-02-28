Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание (обновлено)

На повестке дня - рассмотрение нескольких законопроектов и "вопрос по Кабмину".

Президент Украины Владимир Зеленский созвал Верховную Раду на внеочередное пленарное заседание.

Оно запланировано на 16:00 4 марта, сообщили в пресс-службе ВР.

"Этим распоряжением аппарата Верховной Рады Украины поручается обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания 4 марта и поинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которых на нем запланировано", – говорится в сообщении.

Какие именно это вопросы – в парламенте пока не уточнили.

Согласно с предыдущим регламентом, нардепы должны были собраться в 10 утра 4 марта на утреннее заседание, а с 16:00 работать в комитетах.

Обновление. В Офисе президента сообщили, что на повестку дня внеочередного заседание Рады будут вынесены вопросы о рассмотрении нескольких и "по Кабмину".

"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету Министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада IX созыва в "турборежиме" приняла за первые полгода своей работы 155 законов, тогда как парламент предыдущего созыва за аналогичный период – 173.

Последние полторы недели Верховная Рада не принимает законы, так как находится в процессе рассмотрения законопроекта о рынке земли.