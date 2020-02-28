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Новый глава МИД Канады собрался в Украину

Министр встретится с Зеленским, Гончаруком и Пристайко.

Новый глава МИД Канады собрался в Украину
Фото: EPA/UPG

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань на следующей неделе посетит Украину.

На сайте канадского МИД говорится, что министр совершит турне по Восточной Европе. 2-3 марта он будет в Латвии, 4-6 марта - в Украине, 6 марта - в Польше.

Шампань проведет в Киеве встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

На повестке дня будут отношения между двумя странами, война на Донбассе, экономические и демократические реформы в Украине. "Министр Шампань также обсудит со своим коллегой совместную реакцию на трагедию рейса PS752", - сказано в сообщении.

Также министр посетит Яворовский центр миротворчества и безопасности во Львовской области, где канадские войска участвуют в учебной операции UNIFIER.

Напомним, что Шампань в конце 2019 года стал министром иностранных дел Канады вместо Христи Фрилянд.

Член правящей либеральной партии, Шампань с 2015 года был членом канадского парламента от одного из округов в Квебеке. В 2017-2018 годах возглавлял министерство международной торговли, а до прихода в МИД руководил министерством инфраструктуры и общин.

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