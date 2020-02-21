Членство Украины в ЕС и НАТО - это упорная ежедневная работа, - посол Канады

Украине, чтобы достичь своих целей и вступить в международные организации, созданные для поддержания мира, таких как ЕС, НАТО и другие, необходимо каждый день упорно работать. Такое мнение высказала посол Канады в Украине Лариса Галадза во время 8-го Киевского форума для молодежи, организованного Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину».

«Каким бы ни было будущее, если мы не будем работать каждый день, чтобы построить сильную демократию, порядок, основанный на правилах, работающей системой правосудия, членство всегда будет далеко», - подчеркнула посол.

При этом Галадза добавила, что перед Украиной и миром сейчас появляются новые вопросы, на которые надо находить ответы. Среди актуальных внешних вопросов она отметила будущее Европы и ее отношений с Россией и Китаем, а также популизм. «Вы не можете достичь консенсуса, если люди не знают реальности, если люди ежедневно тратят кучу времени, чтобы понять, что является правдой», - считает посол.

Внутренней проблемой Украины посол считает то, что большие надежды постоянно превращаются в разочарование. Вместе с тем, по ее мнению, Революция достоинства дала необходимый толчок для развития и должна оставаться тем, что движет страну вперед.