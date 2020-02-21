Эра вызовов и возможностей. То, как он сейчас себя проявит, во многом «запрограммирует» второй год его Президентства. А, может, и все последующие.

Сурков vs Козак

В коммуникации между Киевом и Москвой в последнее время произошли существенные изменения.

Как доводилось писать, еще в середине прошлого года, буквально в первом же телефонном разговоре, Зеленский озвучил Путину «просьбу тире пожелание» – отсутствие в этих коммуникациях Виктора Медведчука. Который до президентских выборов в Украине был, фактически, единственным каналом связи.

Путин возражать не стал. По сути, «просьба тире пожелание» Зеленского совпали с очередным витком противостояния «кремлевских башен» по «украинскому кейсу». Завершившимся заменой Владислава Суркова на Дмитрия Козака. После фактического отстранения последовало и формальное: на этой неделе Владимир Путин уволил Владислава Суркова с поста своего помощника (информация о написанном им заявлении поступила еще 17-го января) – идеолога кремлевской «партии войны», имеющего к тому же меркантильный интерес в происходящем на Донбассе.

Фото: EPA/UPG Владимир Путин и Дмитрий Козак

Мы еще не понимаем, на какую позицию переместится Владислав Сурков, чем займется и какую степень влияния сохранит на процессы в Л/ДНР, но значительность замены Суркова на Козака очевидна.

Как известно, в Киеве визави Козака выступает Андрей Ермак, занимающийся переговорами с Москвой с первого дня президентства Зеленского. Который не допустил – и это его достижение – возвращения Медведчука на привычный для него трек, а главное – сумел обыграть Суркова на саммите в Париже, что и стало одной из причин его отставки.

Ключевой вопрос: можно ли считать это предпосылками к более интенсивному диалогу по урегулированию конфликта, а случившееся обострение в «Золотом-1» – «прощальным приветом» Суркова?

Подозревать руководство РФ в честности и порядочности, соответствии сказанного реальным делам не приходится – слишком печален наш опыт. Однако глупо не признавать, что ситуация изменилась. И мировая конъюнктура для Москвы не самая благоприятная, и ситуация внутри самой России далека от эйфории времен «крымнаша». В связи с чем, в масштабной (ключевое слово – масштабной) эскалации на Донбассе Путин сейчас не заинтересован. И всеми силами, а также с помощью европейских друзей Кремля, пытается ослабить санкционную удавку.

Означает ли это готовность завершать войну? Нет, скорее – желание выжать из «процесса» максимум для себя: снять санкции, добиться проведения выборов, переложить на Украину затраты на «социалку» и восстановление ОРДЛО.

Впрочем, даже в таких условиях Украина может извлечь свои выгоды: вызволить, наконец, всех украинцев, находящих в плену или в российских тюрьмах, свести до минимума обстрелы на линии фронта. Возможно – получить средства западных партнеров на то самое восстановление Донбасса. Все это – предмет диалога, не/успешность которого для Киева напрямую зависит от навыков того, кто и его будет вести. И какими методами.

Человек войны vs человек мира

Замена главы ОП на прошлой неделе, породила в СМИ дискуссию: какова разница между двумя Андреями, что от этого – Президенту и каково – стране. Это, безусловно, важно, но важнее другое.

О чем прежде еще никто не говорил.

Фото: Lb.ua

Рокировка позволила увидеть настоящего Зеленского. Не фрагментарный образ, частично проступавший через трафарет, скупо вырезанный Богданом, но истинную суть. Когда о фигуре можно судить на свету, а не по лоскутам отбрасываемой ею тени.

Рассудите: если правая рука постоянно создает конфликты; портит отношения со всеми, с кем только может; ведет себя нарочито-вызывающе, попирая элементарные (не говоря уже о принятых в политикуме) нормы приличия, то что можно подумать о самом руководителе?

Ответ однозначен: что его, руководителя, это устраивает – раз. Два – он подобному потворствует. Три – в глубине души и сам такой, хотел бы вести себя аналогичным образом, да должность не позволяет. Четыре – наблюдая за выходками своего консильери, получает удовольствие и чуть ли не самоутверждается.

Оказалось, что это не так. Что Зеленский выбрал конструктив, путь договоренностей, а не войну по всем фронтам, уходя от образа, который ему создавал Богдан. Что СМИ уже не враги, да и мнение гражданского общества важно. Доказала это не только отставка Андрея Богдана (наиболее точно происходящее охарактеризовал один из источников LB.ua еще в середине января: «Внутренне он (Зеленский, – С.К.) его уже давно уволил. Осталось оформить официально»). Но и цепочка сопутствующих/последующих событий.

Фото: Главком Андрей Богдан, Владимир Зеленский и Андрей Ермак (слева-направо)

Два Андрея

Убедимся в этом, предметно сравнив modus operandi, присущие двум Андреям.

Власть Богдана держалась на «трех китах» и одной прерогативе.

«Киты»: личные амбиции, установление контроля над большими городами, проект «земля».

Прерогатива: возможности фактически монопольного влияния на судебную систему, используя ее возможности – когда это необходимо – в интересах действующей власти.

Проанализируем детальнее.

Личные амбиции. Богдан не стеснялся демонстрировать, что «власть – это я», на первых порах даже позволяя себе публично обрывать и поправлять Президента. А кроме демонстрации – и это главное – попытался замкнуть на себе буквально контроль над всем и всеми – от фракции «Слуги народа» в парламенте до Офиса прокурора и ДБР.

Все это болезненно воспринимала остальная часть команды, и, судя по всему, и сам Владимир Зеленский. Не зря же нам непомерными амбициями главы ОП регулярно подтрунивал «95-го квартал», что чувствительно для самого Зеленского.

Установление контроля над бюджетами городов-миллионников и потокообразующими темами. Показательным примером призван был стать Киев. Ведь, если можно свергнуть самого Кличко, то что говорить о пребывающих в фокусе внимания силовиков Труханове, Кернесе, фигурах меньшего калибра. Вспомните, Андрей Богдан лично выступал фронтменом кампании по смещению столичного градоначальника. От писем на Кабмин до визитов на телеэфиры – действовал привычно для него методой «нахрап».

Фото: Макс Левин

Но перезагрузка власти в крупных городах – где не только электорат, но местные бюджеты и ресурсы – также не получилась. Потенциальный сменщик Виталия Кличко (в качестве главы КГГА) уже принимал поздравления, но тут вмешался Андрей Ермак. Убедивший Президента: лишние конфликты – действительно лишние. Стоило Зеленскому в этом удостовериться, конфликт моментально прекратился.

В этом, кстати, главное отличие двух Андреев: если девизом Богдана вполне могли бы быть слова «нам никто не нужен», то кредо Ермака – «нам нужны все». Казалось бы: оба – юристы по образованию и сфере деятельности, а, значит, логично предположить общность взглядов, подходов, методов работы. Но у одного – местечковые интриги, за которыми часто читалась выгода решалы. Другой «перебивал» это все масштабом, благодаря которому Президент занимался не переругиванием с мелкими провинциальными чиновниками, а выстраивал общение с Макроном и Меркель. И надо сказать, Зеленский вполне освоился в этом масштабе.

Третий кит – проект «земля». О которой Андрей Богдан знает и понимает больше, чем большинство в нынешней власти. Под данный проект выстраивалась соответствующая инфраструктура – профильный комитет ВР, который возглавил давний партнер Богдана по аграрному бизнесу Николай Сольский, Минюст, за реестрами которого пристально наблюдали друзья по Сен-Тропе… Мог получиться куш всей жизни.

Но «хардкоровая» версия земельной реформы провалилась уже на старте – когда стало понятно, что голосов под нее нет в среде самих «Слуг». Когда это случилось, один из высокопоставленных собеседников LB.ua заметил: «Больше ему (Богдану, – С.К.) власть не интересна».

И последнее: с отставкой Андрея Богдана, Украина впервые – за долгое время – осталась фактически без «смотрящего» Банковой за судебной и правовой системой. Что безусловный плюс. Уникальное окно возможностей, «срок годности» которого непонятно сколько продлится.

Чего ожидать?

«Новая метла» всегда метет «по-новому», а каждому руководителю присущи свои способы управления, это логично. Но ключевые тенденции ближайшей перспективы очевидны уже сейчас.

Обновление кадровой политики. Как раньше происходили собеседования в тот же Кабмин? Под аккомпанемент матерных комментариев Андрея Богдана в адрес премьер-министра (чем больше людей их слышало, тем лучше). А как – встречи с главой государства «тет-а-тет»? Тоже в присутствии Богдана, который боялся не просто отойти от Зеленского, но даже просто выпустить его из поля зрения.

Отныне барьеры сняты. И дело даже не в том, что сегодня будущих членов Кабмина Гончарука, вместе с Зеленским собеседуют Ермак (еще до повышения) и Шефир, но в том, что теперь никто не узурпирует «точку входа» к Президенту, не отсекает каналы поступления информации – для людей, идей, проектов.

Фото: president.gov.ua

Изменение философии отношений со СМИ и гражданским обществом. Тут – без комментариев, и так все понятно. При отсутствии главного раздражителя, их фактически можно начинать выстраивать сначала. Особенно, если вслед за генератором конфликтов уйдут его кадры, ответственные за информационное сопровождение ОП, адепты войн в телеграмм-каналах.

Перезагрузка коммуникаций с Верховной Радой. Де-факто, все это время Андрей Богдан выступал – от лица ОП – основным коммуникатором с парламентом. А главным его аргументом была фигура Президента Зеленского и его рейтинг. Индивидуального подхода к каждому депутату (да-да, как бы утомительно и энергозатратно не было), особенно мажоритарщику, метода не предполагала. А зря. Опыт показывает: депутаты – люди чувствительные и очень мнительные; с ними нужно говорить, внимательно все выслушивать (иногда даже этого бывает достаточно), хвалить (не шучу), по возможности – помогать и продвигать. Только тогда они ответят взаимностью. Тактика «турборежима» хороша, но недолговечна.

Торжество «неофициальной» дипломатии. Встречи и переговоры украинской стороны в рамках Давоса, Мюнхена, подготовки визита в США, окончательно засвидетельствовали наступление новой эры отечественной дипломатии. Собственно, это – глобальный тренд. Во всем мире олдскульная, «классическая» дипломатия сужает свой функционал до технического обеспечения процессов. Часто важные договоренности достигаются не на официальных переговорах, но на неформальных площадках – от культурных центров до think thank-ов. А эффективные результаты получают не послы, но внештатные советники, помощники и поверенные.

Если ранее связи выстраивались исключительно между институтами, то теперь также имеют значения люди, их представляющие. А сами институты необязательно будут крупными и государственными.

***

«Мы хотим сломать эту систему, хотим мира для Украины, и чтобы все жили по правилам», – говорил в интервью LB.ua первый помощник Президента Сергей Шефир в июле прошлого года. Многие члены команды добавляли тогда: это все надо сделать быстро. Но произвести демонтаж системы в турборежиме не получилось. Да и не могло получиться. Достижение мира, как и жизнь всей страны по правилам – тоже не задача одного дня, месяца или даже года.

А, значит, команде Зеленского неизбежно приходится отказываться от методов революционной целесообразности и поиска быстрых решений в пользу эры долгосрочного планирования и рутинной работы над эволюцией страны. Для которой, повторимся, нужны все.