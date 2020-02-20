Гончарук вылетел в Полтавскую область, куда должны привезти эвакуированных из Китая украинцев (обновлено)

Премьер по телефону поговорил с членами экипажа.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вылетел в Полтавскую область, где ожидается прибытие автобусов с украинцами и иностранцами, эвакуированными из Китая. Об этом он сообщил в Telegram.

"Безотлагательно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах", - пояснил он.

Позже премьер сообщил, что поговорил по телефону с членами экипажа самолета, которым эвакуировали украинцев из Китая.

"Поблагодарил их за работу и чрезвычайную преданность делу", - написал Гончарук.

Он еще раз подчеркнул, что 45 украинцев и 28 иностранцев, включая детей от 2 лет, были эвакуированы.

Тем временем в поселке Новые Санжары с ночи продолжается протест местных жителей, требующих не размещать у них эвакуированных соотечественников и иностранцев в медицинском центре Национальной гвардии.

Около 18:30 между правоохранителями и некоторыми митингующими произошли столкновения. По информации корреспондентов Hromadske, толпу людей оттеснили так, чтобы освободилась дорога.

После 19:00 начались новые столкновения местных жителей и правоохранителей. По предварительной информации, есть пострадавшие. Митингующих оттеснили с главной дороги, ведущей к санаторию. Те, в свою очередь, зажгли шины, из-за чего начался пожар.

Часть людей прорвалась ближе к санаторию, наиболее агрессивно настроенные протестующие бросали в автобусы камни. Машины с эвакуированными они встречали криками: "Ганьба!"

На опубликованных эвакуированными фото видно, что у автобусов разбиты окна.

Несмотря на протесты, все семь автобусов ближе к 21:00 заехали на территорию пансионата.

Напомним, около 11:55 в аэропорту "Харьков" приземлился самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из Китая. Во время полета и посадки самолета, ни у одного пассажира и члена экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний.

Эвакуированных из Китая разместили в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

С ночи 20 февраля жители Новых Санжар перекрыли трассу на въезде в поселок, в связи с чем произошли стычки с правоохранительными органами.

В Новые Санжары приехал министр внутренних дел Арсен Аваков.