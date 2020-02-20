В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
Ведущие "112 Украина" стали консультантами канала для оккупированных территорий
Ведущие "112 Украина" стали консультантами канала для оккупированных территорий
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Украинку не эвакуировали из Уханя из-за собаки
Украинку не эвакуировали из Уханя из-за собаки
​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Самолет с украинцами вылетел из Уханя (обновлено)
Самолет с украинцами вылетел из Уханя (обновлено)
Бужанский отказался встать во время минуты молчания по погибшим на Майдане
Бужанский отказался встать во время минуты молчания по погибшим на Майдане
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Новые Санжары приехал Аваков (обновлено)

Местные жители протестуют против размещения в поселке эвакуированных из Китая.

В поселок Новые Санжары, где расположен медицинский центр Национальной гвардии, куда привезут эвакуированных из Китая граждан, приехал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом сообщил глава Полтавской областной администрации Олег Синегубов.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Новые Санжары. Глава МВД заверил: эвакуированные украинцы здоровые, 10 дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни нет", - написал он в фейсбуке.

На месте также первый заместитель Авакова Сергей Яровой, глава ГосЧС Николай Чечеткин, начальник областной полиции Иван Выгивский.

Пресс-служба МВД сообщила, что во время общения с местными жителями Аваков заверил: они никак не будут пересекаться с теми, кто будет проходить процедуру обсервации.

"Все эвакуированные из Уханя украинцы полностью здоровы. Они 10 дней провели под наблюдением в Китае, прошли две границы китайских врачей и один - наших. У них нет симптомов, речь идет о неинфицированных людей. Проходить процедуру обсервации они будут вместе с медиками, полицейскими и представителями других служб, их сопровождали в самолете", - сказал Аваков.

Министр добавил, что санаторий будет находиться под круглосуточной охраной.

Фото: МВД

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что эвакуированные полностью здоровы и поэтому не могут быть размещены в больницах. "Всех, у кого были симптомы, повышенная температура, не выпустили даже из Китая. В Украину привезли здоровых людей. Они постоянно 14 дней будут находиться в заведении и не будут выходить на улицу", - сказал Ляшко.

Напомним, около 11:55 в аэропорту "Харьков" приземлился самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из Китая. Во время полета и посадки самолета, ни у одного пассажира и члена экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний.

Эвакуированных из Китая разместят в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

С ночи 20 февраля жители Новых Санжар перекрыли трассу на въезде в поселок, в связи с чем произошли стычки с правоохранительными органами.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также