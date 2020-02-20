Местные жители протестуют против размещения в поселке эвакуированных из Китая.

В поселок Новые Санжары, где расположен медицинский центр Национальной гвардии, куда привезут эвакуированных из Китая граждан, приехал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом сообщил глава Полтавской областной администрации Олег Синегубов.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Новые Санжары. Глава МВД заверил: эвакуированные украинцы здоровые, 10 дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни нет", - написал он в фейсбуке.

На месте также первый заместитель Авакова Сергей Яровой, глава ГосЧС Николай Чечеткин, начальник областной полиции Иван Выгивский.

Пресс-служба МВД сообщила, что во время общения с местными жителями Аваков заверил: они никак не будут пересекаться с теми, кто будет проходить процедуру обсервации.

"Все эвакуированные из Уханя украинцы полностью здоровы. Они 10 дней провели под наблюдением в Китае, прошли две границы китайских врачей и один - наших. У них нет симптомов, речь идет о неинфицированных людей. Проходить процедуру обсервации они будут вместе с медиками, полицейскими и представителями других служб, их сопровождали в самолете", - сказал Аваков.

Министр добавил, что санаторий будет находиться под круглосуточной охраной.

Фото: МВД

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что эвакуированные полностью здоровы и поэтому не могут быть размещены в больницах. "Всех, у кого были симптомы, повышенная температура, не выпустили даже из Китая. В Украину привезли здоровых людей. Они постоянно 14 дней будут находиться в заведении и не будут выходить на улицу", - сказал Ляшко.

Напомним, около 11:55 в аэропорту "Харьков" приземлился самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из Китая. Во время полета и посадки самолета, ни у одного пассажира и члена экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний.

Эвакуированных из Китая разместят в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

С ночи 20 февраля жители Новых Санжар перекрыли трассу на въезде в поселок, в связи с чем произошли стычки с правоохранительными органами.