Всех пациентов медцентра "Новые Санжары" перевезли в другой санаторий

Все пациенты медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области перевезены в другой санаторий. Об этом сообщил один из депутатов Верховной Рады от "Слуги народа" агентству «Украинские новости».

"Пациентов там точно нет. Их перевезли в другой санаторий", - сказал депутат.

Он отметил, что всех пациентов вывезли 19 февраля поздним вечером. При этом он не сообщил, сколько именно пациентов находилось в медцентре.

Напомним, около 11:55 в аэропорту "Харьков" приземлился самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из Китая. Минздрав отметил, что во время полета и посадки самолета, ни у одного пассажира и члена экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний.

Психоэмоциональное состояние всех пассажиров в норме. Но в министерстве подчеркнули, что они нуждаются в поддержке и понимании со стороны сограждан.