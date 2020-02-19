На борт не пустили 4 человека из 77 заявленных.

Самолет авиакомпании SkyUp с украинцами вылетел из китайского города Ухань, ставшего очагом эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом говорится на сайте посольства Украины в Китае.

Самолет поднялся в воздух в 00:30 по местному времени (18:30 по Киеву). Ориентировочное время прибытия в Украину - 8 часов утра. По пути в Украину лайнер совершит техническую посадку в Алматы, там сойдут на землю два гражданина Казахстана.

Фото: china.mfa.gov.ua

Фото: china.mfa.gov.ua

Самолет доставит из Китая 48 граждан Украины и 27 иностранцев: 8 граждан Аргентины, 5 - Доминиканской Республики, 5 - Эквадора, 4 - Сальвадора, 2 - Коста-Рики и по 1 - Израиля, Черногории и Панамы.

Обновление. Впоследствии появилась информация, что на борт не пустили 4 человека из 77 заявленных.

"На этапе осмотра китайскими медиками не допущено на борт 4 человека: 3 из них украинцы и 1 - иностранка. После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный обзор. Всего на борт допущено 73 человека. Недопущенные к эвакуации находятся под наблюдением китайских врачей и на постоянной связи с консульской службой", - сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Он попросил не создавать панику, сохранять здравый смысл и понимание, что в любой ситуации надо оставаться людьми.

"Мы забираем людей, которые и так переживают непростой период. Среди эвакуированных семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наш долг - забрать их и создать максимально комфортные условия. Это касается не только организации перелета и обустройства их быта, но и принятия их другими украинцами", - добавил замминистра.

Как известно, пассажиров самолета вместе с экипажем и представителями других служб, задействованных в эвакуации, поместят на 14-дневную обсервацию. Место, где людей изолируют, держится в тайне.