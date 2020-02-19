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В Тернопольской области 12 студентов колледжа госпитализированы с пищевым отравлением

Все они питались в столовой учебного заведения. 

В Тернопольской области 12 студентов колледжа госпитализированы с пищевым отравлением
Фото: Народна правда

В Тернопольской области с симптомами пищевого отравления госпитализировали 12 студентов.

Все они употребляли пищу в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

"19 февраля поступила информация, что в инфекционное отделение Збаражской центральной районной больницы с предварительным диагнозом пищевого отравления госпитализированы 12 учеников (2003-2005 годов рождения), – говорится в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. 

Напомним, в конце января в Ивано-Франковске с диагнозом пищевая токсикоинфекция госпитализировали семерых студентов местного медицинского университета. Пациенты связывали свое плохое самочувствие с употреблением лаваша с куриным мясом, купленным в заведении "Сандвич-бар".

12 февраля во Львовской области с подозрением на отравление госпитализировали 14 человек, в том числе и четверых детей. Они питались в ресторане отеля "Рандеву" села Славское. 

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