На курорте Славское с отравлением госпитализированы 14 человек, в том числе четверо детей

Все они питались в местном отеле.

В Сколевском районе Львовской области в районную больницу с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 14 человек, среди которых четверо детей.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

“11 февраля в ГосЧС поступила информация, что в Сколевскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 14 человек (из них 4 ребенка, которые питались в отеле «Рандеву» в с. Славское Сколевского района”, - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в январе в Ивано-Франковске с диагнозом пищевая токсикоинфекция госпитализировали семерых студентов местного медуниверситета.