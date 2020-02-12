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На курорте Славское с отравлением госпитализированы 14 человек, в том числе четверо детей

Все они питались в местном отеле.

На курорте Славское с отравлением госпитализированы 14 человек, в том числе четверо детей
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

В Сколевском районе Львовской области в районную больницу с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 14 человек, среди которых четверо детей.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

“11 февраля в ГосЧС поступила информация, что в Сколевскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 14 человек (из них 4 ребенка, которые питались в отеле «Рандеву» в с. Славское Сколевского района”, - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в январе в Ивано-Франковске с диагнозом пищевая токсикоинфекция госпитализировали семерых студентов местного медуниверситета.

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