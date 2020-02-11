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Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе во вторник

Потерь среди ВСУ нет.

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе во вторник
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем", - говорится в вечерней сводке.

Один обстрел из автоматических станковых гранатометов был зафиксировано возле Песков, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе ответственности группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции ВСУ недалеко от населенного пункта Орехово, где выпустили 4 мины из 120-мм миномета и совершили 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

Напомним, следующее заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу запланировано на 12 февраля в Минске. В конце января Парламентская Ассамблея Совета Европы признала Россию стороной "минских договоренностей".

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