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Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили экспертизу почерка

Адвокат опубликовал соответствующее постановление суда.

Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили экспертизу почерка
Яна Дугарь
Фото: LB.ua

Суд назначил проведение почерковедческой и психиатрической экспертизы в отношении подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь.

Об этом сообщил в фейсбуке ее адвокат Виталий Коломиец.

"Поскольку контактов между Дугарь и Антоненко ни в месседжерах, ни в социальных сетях, ни по телефону или электронной почте не обнаружено, мы надеемся, что следствие не проверяет версию связи Антоненко и Дугарь через "Укрпочту" относительно отправки отчетов по результатам "разведки" местоположения одной из 220 камер. И почерковедческая экспертиза им надо для чего-то другого в пределах предмета доказывания, хотя... все может быть", - написал он.

Адвокат опубликовал постановление суда, в котором говорится, что Национальная полиция "должна взять у подозреваемой экспериментальные образцы почерка для экспертного исследования".

Фото: facebook.com/vitaliy.kolomiets

Он также сообщил, что постановлений о назначении психиатрической и почерковедческой экспертиз стороне защиты не предоставили. Поэтому адвокаты не могут принять решения о своем участии в этих процессуальных действиях.

Напомним, 5 февраля Печерский райсуд Киева продлил ночной домашний арест Дугарь до 4 апреля.

12 декабря прошлого года глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета. Организатором убийства журналиста следствие считает музыканта Андрея Антоненко. К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера и медика Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

Антоненко был арестован 14 декабря. По версии следствия, он руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых - Яна Дугарь - якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует авто. После чего ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в присутствии Антоненко якобы прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

После задержания суд поместил Дугарь под домашний арест, позже смягчив его до ночного домашнего ареста.

4 февраля Печерский райсуд Киева продлил на два месяца арест Кузьменко.

Антоненко подал в суд на президента, главу МВД, первого замглаву Нацполиции Евгения Коваля и генпрокурора Руслана Рябошапку. Зеленский заявил, что в случае провала по делу Шеремета "правоохранители как минимум извинятся".

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