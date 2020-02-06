Национальная полиция указала на несоответствия в заявлениях защиты Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета.

Об этом говорится в комментарии полиции, обнародованном через два дня после продления ей меры пресечения.

В частности, 12 декабря во время судебного заседания адвокат Кузьменко Владислав Добош заявил, что его клиентка узнала об убийстве Шеремета, просматривая на работе новостную ленту. Позже оказалось, что она в этот период была в отпуске.

Тот же адвокат на судебном заседании 24 декабря говорил, что ночью 19 июля Кузьменко, встречала сына и родителей в аэропорту "Борисполь" и вернулась домой только в 5 утра. Следствие же установило, что семья Кузьменко пересекла границу вскоре после полуночи, а уже в 01:24 женщина была дома на Урловской улице. Это подтверждают данные телефонных соединений номера Кузьменко.

Бывший муж подозреваемой Дмитрий Кузьменко на заседании 24 декабря говорил, что с вечера 18 июля до 20 июля они были дома вместе и он четко знает, где и с кем она проводила время. Но уже 3 февраля он сказал, что не знает, где и с кем была его жена на отдыхе (18 июля она вернулась с отдыха в Одесской области вместе с нынешним сожителем Петром Кияном).

Также полиция ставит под сомнение заявления защиты о том что у Кузьменко не было тесных отношений с другим подозреваемым Андреем Антоненко.

По данным следствия, Кузьменко и Антоненко по меньшей мере 104 раза контактировали по телефону в 2016 году, в частности до 20 июля были отправлены два SMS-сообщения и осуществлены 12 звонков общей продолжительностью 40 минут. После таких соединений было 90: 16 SMS-сообщений и 74 звонка. Кроме этого, в течение 2016 года зафиксировано 252 сообщения в Facebook.

Напомним, что, по версии следствия, ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины Шеремета самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

Утром того же дня она якобы дождалась, когда Шеремет сядет в машину, подъедет к перекрестку, и привела взрывное устройство в действие. В результате взрыва журналист получил тяжелейшие травмы и скончался.