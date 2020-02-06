Зеленский преследует людей, которые защищают Украину, - Зинкевич о повестке Федине

Уголовное преследование Софии Федины и Маруси Зверобой - это преследование командой Зеленского патриотов, которые защищали Украину от российской агрессии. Об этом заявила народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Яна Зинкевич в кулуарах парламента, передает пресс-центр партии «ЕС».

«Последние месяцы начались притеснения ветеранов и волонтеров, и мы это видим неоднократно, как и навешанных уголовных дел без доказательств, так и очень резонансное дело по Марусе Зверобой и Софие Федине. То есть у нас в демократическом обществе уже есть преследование просто за видеоролики, под которыми нет никаких оснований. И сейчас нашу коллегу Софию Федину от «Европейской Солидарности» таскают по ГБР, хотят сегодня вручить ей и Марусе Зверобой подозрение, и соответственно мы понимаем - к чему это идет », - рассказала она.

Зинкевич также отметила, что надуманные уголовные преследования против патриотов являются недопустимыми, и «Европейская Солидарность» будет бороться за сохранение свободы каждого защитника Украины.

«Мы хотим заявить, что это недопустимо. Это притеснение свободы слова. Это притеснение в том числе на оппозицию. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы защитить наших людей, братьев, ветеранов и не допустить всего того, что сейчас происходит. Потому что мы понимаем ценность каждого гражданина, который внес свой вклад в обороноспособность страны. София Федина и Маруся Зверобой являются именно такими людьми », - подчеркнула депутат.

Напомним, сегодня, 6 февраля, Софию Федину вызвали в ГБР для вручения подозрения.

Ей вменяют угрозу убийства президента Владимира Зеленского (ч.2 ст.28 ч.1 ст.346 УК).

26 октября София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой (ей тоже подготовили подозрение) записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

"Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - говорит на этом видео Федина. - "Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли»".

После этого на Федину посыпались жалобы в органы от депутатов, и Генеральная прокуратура открыла уголовное производство.