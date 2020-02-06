Львовскую ОГА возглавил Максим Козицкий

Он претендовал на эту должность в июне 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Львовской облгосадминистрации Максима Козицкого. Об этом президент сообщил в ходе рабочего визита во Львовскую область.

Зеленский поздравил Козицкого с назначением, после чего он поднял тему задолженности по зарплатам шахтерам.

Козицкий претендовал на эту должность в июне 2019 года. Максим Козицкий является директором компании "Эко-Оптима", которая занимается установкой ветровых и солнечных электростанций. Его отец Зиновий Козицкий является довольно известным львовским бизнесменом. Кроме альтернативной энергетики он занимается добычей нефти и газа, ему принадлежит и первый львовский минуципальний велопрокат NextBike.

Напомним, предыдущего главу Львовской области Маркияна Мальского Зеленский уволил 24 декабря вместе с губернатором Закарпатской области Игорем Бондаренко.

"Не потому, что они какие-то неопытные люди или нечистые на руку, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата", - отмечал тогда президент.