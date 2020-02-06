Арахамия: драки делают "Слугу народа" сильнее и сплоченнее

Представители оппозиции "еще этого не понимают, а когда поймут - будет поздно".

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что драки с оппозицией, которая пытается помешать принятию закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, делают его коллег сильнее и более сплоченными.

Об этом он сказал журналистам после драки возле президиума.

"Каждое такое их действие нас сближает. У нас было даже несколько мажоритарщиков, которые были против рынка земли, сейчас говорят: смотря на это, мы "за". [Представители оппозиции] своими действиями делают командный дух в "Слуге народа" намного сильнее. Они еще этого не понимают, а когда поймут - будет поздно", - сказал он.

Напомним, что Верховная Рада, несмотря на драку, вошла в процедуру рассмотрения законопроекта о земельной реформе во втором чтении.

По состоянию на момент публикации этой новости, депутаты дошли до поправки №6. Всего их - несколько тысяч.