Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении

Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 о рынке земли.

Как сообщает корреспондент LB.ua, это произошло после небольшой потасовки и речи спикера Дмитрия Разумкова, который призвал депутатов успокоиться.

"Я понимаю, что сегодня многие толкают на то, чтобы в Верховной Раде была драка, кровь. И не только в Верховной Раде... Когда мы договариваемся, что никто не будет блокировать президиум и даст руководству Верховной Рады по регламенту идти по повестке дня, то нужно делать именно так. Все надеялись, что мы нарушим регламент? Нет, мы пошли по закону. Прошел комитет, подготовил правки. Зал имел время их изучить, а сейчас зал имеет право решить. Решение будет приниматься большинство. Нравится это мне или нет, нравится это вам или нет - но именно такова демократия", - сказал он.

По его словам, законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения - такой же, как и другие. И его судьбу нужно решать голосованием.

"Что не так? Мы что-то нарушили? Нет! Вы можете не голосовать, это ваше право. Я не могу заставить вас и не буду этого делать. Каждый депутат будет принимать решение - поддержать или голосовать против", - сказал Разумков.

После этого он объявил, что на рассмотрение выносится законопроект №2178-10, и попросил своего первого заместителя Руслана Стефанчука вести заседание, потому что его место заняла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Попутно он сказал Тимошенко, что некрасиво "занимать место другого, если оно не ваше сегодня".

Напомним, в первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок.

Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года.

Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.