Зеленский ожидает от Авакова и МВД результатов по делам Шеремета и Гандзюк

"Мы ждем результатов реальных: не на словах, а действенных".

Президент Владимир Зеленский ожидает от Министерства внутренних дел и главы ведомства Арсена Авакова конкретных результатов по расследованию дел об убийстве журналиста Павла Шеремета, активистки Екатерины Гандзюк и других резонансных преступлений.

Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Вы знаете, что есть очень много резонансных дел, которые волнуют общество. Мы ждем результатов реальных: не на словах, а действенных. И Шеремет, и Гандзюк, и другие такие очень громкие уголовные дела. Поэтому давайте подождем - нужен результат", - сказал Зеленский.

Напомним, 12 декабря прошлого года Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета. Организатором убийства журналиста Павла Шеремета следствие считает музыканта Андрея Антоненко. К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера и медика Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

Активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. По обвинению в нападении уже осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Левин находится в Болгарии, президент недавно обсуждал с премьером страны Бойко Борисовым его экстрадицию.