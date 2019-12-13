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​Обнародован текст подозрения в деле об убийстве Шеремета

В документе названы трое фигурантов.

​Обнародован текст подозрения в деле об убийстве Шеремета
Фото: Сергей Нужненко

Адвокат Влад Добош обнародовал текст подозрения своей клиентке Юлии Кузьменко, которая фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Из документа следует, что организатором преступления следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер), увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям.

К своему замыслу он привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц. Имен Владислава Грищенко (Буча) и Инны Грищенко (Пума) в подозрении нет, хотя накануне полиция заявила, что они также могут быть причастны к преступлению.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства. За Шереметом долго следили, при этом подозреваемые для маскировки якобы использовали парики, солнцезащитные очки и сменную одежду.

За несколько дней до преступления одна из подозреваемых - Яна Дугарь - якобы дважды приходила на улицу Ивана Франко, чтобы установить, где Шеремет паркует автомобиль. После чего ночью 20 июля 2016 года Кузьменко в присутствии Антоненко прикрепила к днищу машины самодельную бомбу, для изготовления которой была использована взрывчатка "гексоген" с поражающими элементами противопехотной мины МОН-50 и электродетонатором с дистанционным управлением.

Утром того же дня она дождалась, когда Шеремет сядет в машину, подъедет к перекрестку, и привела взрывное устройство в действие. В результате взрыва журналист получил тяжелейшие травмы и скончался.

После взрыва Кузьменко переоделась и покинула место преступления, говорится в тексте подозрения.

Ей вменяют ч.3 ст.28, п.п. 5, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса - организованное умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Фото: facebook/Влад Добош
Фото: facebook/Влад Добош
Фото: facebook/Влад Добош
Фото: facebook/Влад Добош
Фото: facebook/Влад Добош

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