Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета

Фото: МВД

Начальник криминальной полиции Евгений Коваль на брифинге 12 декабря подробно рассказал, как следствие вышло на предполагаемых убийц Павла Шеремета.

По его словам в ходе следствия полицейские провели огромную работу. Было сделано более 800 выемок, допрошены 3700 лиц, 47 экспертиз, отработаны 577 домов и около 4300 квартир, исследованы 80 млн телефонных соединений и 44 тыс. абонентов, а также записи с 221 камеры видеонаблюдений.

Из четырех версий следствие остановилось на основной - дестабилизация социально-политической ситуации путем убийства известного человека.

Полицейские начали изучать подобные преступления и нашли связь с двумя: подрыв электроопор в Херсонской области в ноябре 2015 года и покушение на бизнесмена в Косове в 2018 год.

Фото: МВД

Фото: МВД

Первый взрыв вывел на Андрея Антоненко (Риффмастер) и волонтера Юлию Кузьменко (Лиса), а второй - на супругов Грищенко (Буча и Пума) и их водителя Ивана Вакуленко (Пистолет).

После того, как Вакуленко вызвали на допрос, он выстрелил себе в голову, и между супругами произошел следующий разговор:

Буча: Как ты думаешь, он сам или ему помогли?

Пума : Первое.

Буча: Почему?

Пума: Он не вывез еще и Шеремета. Думаю, что Шеремет - это было окончательное.

Буча: Когда он узнал за Шеремета?

Пума: Вчера, вчера он мне звонил.

Началась тщательная отработка лиц, которые приходили на суды в поддержку Грищенко. Особое внимание привлекла 26-летняя военнослужащая Яна Дугарь. В одном из телефонных разговоров она выразила опасение, что у нее дома могут найти семь телефонов и набор сапера. Следствие также обратило внимание на то, что Дугарь похожа на девушку, которая 15 июля и 18 июля 2016 года (перед убийством Шеремета) фотографировала камеры наблюдения в районе места убийства Шеремета.

В это время другой участник предполагаемой группы по прозвищу Электрик, сожитель Кузьменко (Лиса), начал высказывать суицидальные настроения в разговоре с Грищенко из-за того, что "натворил" в своей жизни.

"Проведенными следственно-оперативными мероприятиями и дальнейшим документированием группы удалось четко выделить тех людей, которые подозреваются нами в убийстве Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко", - подытожил генерал Коваль.

По версии следствия, непосредственно взрывчатку заложила Юлия Кузьменко, а Антоненко, который проживает в этом районе и хорошо ориентируется в местности, находился рядом с ней.

Роль супругов Грищенко до конца не понятна, но муж - Владислав Грищенко - известен как специалист по взрывчатку и в телефонных разговорах говорил, что способен сделать любую бомбу.