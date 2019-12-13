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Зеленский ответил на слова Путина о новой "Сребренице"

"Мы - другая страна, мы - другая власть, и для нас самое главное - это человеческая жизнь".

Зеленский ответил на слова Путина о новой "Сребренице"
Фото: EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина  о том, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса установления Украиной контроля на границе с РФ грозит "массовым уничтожением людей".

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", передает "Укринформ".

"Путин это сказал, мне кажется, дважды на наших встречах. Мы объяснили, что мы другие люди, совсем другие, - свободные, демократичные. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины, и никакой резни не будет, я именно так и сказал господину Путину", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "никакой резни на Донбассе быть не может".

"Я не знаю, кого Вы представляете на моем месте, но я - другой человек. Я не знаю, с кем Вы говорили о таких вопросах и как имеете опыт в других странах. Но мы - другая страна, мы - другая власть, и для нас самое главное - это человеческая жизнь", - добавил Зеленский.

Напомним, президент России Путин на второй день после "нормандского саммита" заявил, что Украина способна устроить резню на оккупированной территории Донбасса.

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