Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей

Президент России Владимир Путин на второй день после "нормандского саммита" заявил, что Украина способна устроить резню на оккупированной территории Донбасса.

Об этом он сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, отвечая на выступление пропагандиста Кирилла Вышинского.

"Украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Я представляю, что дальше начнется - Сребреница начнется. Вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский ведет дискуссии с националистами... Непонятно, кто там сильнее и чего там произойдет, кто ими будет руководить", - сказал Путин.

Вопрос контроля над границей, по словам президента Украины Владимира Зеленского, был одним из самых сложных на саммите "четверки". Он все еще рассчитывает, что с Путиным можно будет прийти к компромиссу.

Напомним, что российский президент не впервые говорит, что украинские националисты могут устроить резню, "хуже чем в Сребренице", если боевики "ДНР" и "ЛНР" сложат оружие.

19 октября 2017 года на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" российский президент заявил, что закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведёт к ситуации на ровне с Сребреницей. Через два месяца он повторил эту мысль на пресс-конференции.