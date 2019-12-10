Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Нормандский тупик и украинское будущее
Нормандский тупик и украинское будущее
Полиция Херсонской области расследует самоубийство 9-летней девочки
Полиция Херсонской области расследует самоубийство 9-летней девочки
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
Мосгорсуд приговорил к колонии бывшего украинского министра Рудьковського
Мосгорсуд приговорил к колонии бывшего украинского министра Рудьковського
Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
Зеленский и Путин встретятся после саммита "четверки" (Обновлено)
Зеленский и Путин встретятся после саммита "четверки" (Обновлено)
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
ГлавнаяОбществоВойна

В Станице Луганской оккупационные войска выдают себя за СЦКК, - штаб ООС

Военные в форме российского образца носят нашивки, которые СЦКК не использует. 

В Станице Луганской оккупационные войска выдают себя за СЦКК, - штаб ООС
Фото: Луганська обласна державна адміністрація

На участке отвода войск в Станице Луганской зафиксировано пребывание военных в форме российского образца в нарукавниках с надписью СЦКК-JCCC - Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. 

Эта символика СЦКК не используется, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook. 

Согласно с соглашением, после отвода войск ни военные ВСУ, ни представители вооруженных сил ОРДЛО не имеют права находиться на участках разведения. Пребывать там разрешено только офицерам СЦКК.

"Пребывание якобы представителей СЦКК на участке разведения нарушает Минские договоренности", - подчеркнули в штабе.

Напомним, что СЦКК была создана в 2014 году Россией и Украиной, от каждой страны было назначено по одному руководителю. В состав центра вошли военные ВСУ и России. В 2017 офицеры российских вооруженных сил в одностороннем порядке прекратили свою деятельность в составе центра и покинули Украину. Представителей "ДНР" и "ЛНР" в составе СЦКК нет. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также