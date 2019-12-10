В Станице Луганской оккупационные войска выдают себя за СЦКК, - штаб ООС

Военные в форме российского образца носят нашивки, которые СЦКК не использует.

На участке отвода войск в Станице Луганской зафиксировано пребывание военных в форме российского образца в нарукавниках с надписью СЦКК-JCCC - Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Эта символика СЦКК не используется, сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Согласно с соглашением, после отвода войск ни военные ВСУ, ни представители вооруженных сил ОРДЛО не имеют права находиться на участках разведения. Пребывать там разрешено только офицерам СЦКК.

"Пребывание якобы представителей СЦКК на участке разведения нарушает Минские договоренности", - подчеркнули в штабе.

Напомним, что СЦКК была создана в 2014 году Россией и Украиной, от каждой страны было назначено по одному руководителю. В состав центра вошли военные ВСУ и России. В 2017 офицеры российских вооруженных сил в одностороннем порядке прекратили свою деятельность в составе центра и покинули Украину. Представителей "ДНР" и "ЛНР" в составе СЦКК нет.