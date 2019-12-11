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За сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь среди ВСУ не было.

За сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстреливал позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ: у Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды неподалеку Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Широкино - из автоматических гранатометов.

В районе ответственности группировки "Север" зафиксировано семь вражеских обстрелов: неподалеку Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Кондрашевской Новой - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; у Шумов - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и станковых противотанковых гранатометов; вблизи Катериновки и Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было", - отметили в штабе.

Напомним, Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что разведение войск на Донбассе может растянуться на 6-8 лет.

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