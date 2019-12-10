В пгт Ворзеле Киевской области на улице Кленовой полностью уничтожили памятник бойцам АТО в виде ангела. Кражу заметила местная жительница около 11:00 и сообщила об этом в полицию.

"Глазам не поверила - вместо памятника, постамента и плитки с забором посреди сквера было пустое место, оставили только тую", - рассказала женщина корреспонденту LB.ua.

Фото: facebook.com/Таисия Масина

Вскоре приехали несколько машин Ирпенского отделения полиции в полном составе, на место также выехал глава Ирпенского отдела полиции ГУНП полковник Олег Петренко. На месте провели следственные действия, нашли свидетелей происшествия, даже, как

рассказывают очевидцы, сделали слепки следов. По словам свидетелей, в 8:00 утра в сквере видели трактор и грузовик.

К вечеру пресс-служба полиции Ирпеня опубликовала фото найденного памятника и сообщение о том, что полиция нашла вандала, гражданина П., который выбросил памятник и плитку с постаментом в болото как мусор.

Фото: facebook.com/IrpinPolice

В сообщении говорится, что для поиска бросили все силы, ведь кражу совершили вандалы "которые проявили явное неуважение к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью и исключительным цинизмом".

Правоохранители нашли и задержали мужчину, который совершил выше указанное правонарушение. Им оказался местный житель. Мужчина выбросил памятник за ненадобностью на помойку.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Памятник воинам АТО установлен в сквере в октябре 2016 местными активистами. Жители также использовали эту территорию как сквер. Часть территории власти отдали под застройку.