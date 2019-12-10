В Николаевской области при ремонте детсада разворовали более 1 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности разоблачили руководителей одного из департаментов городского совета Южноукраинска на присвоении денег, предназначенных для реконструкции учреждений дошкольного образования.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Чиновники организовали схему получения неправомерной выгоды через использование бюджетных средств. В 2018 году они заключили договор с коммерческой структурой на проведение капитального ремонта городского детсада. При этом фигуранты искусственно завысили стоимость выполненных работ и использованных промышленных материалов. Для вывода денег "в тень" чиновники привлекли представителей фирмы подрядчика", - говорится в сообщении.

По оценке экспертов, сделка нанесла государству ущерб на 1,3 млн гривен.

Фото: Пресс-центр СБУ

Во время обысков в горсовете, в офисах и на складах подрядной организации обнаружили печати, документацию и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупном размере), в рамках которого проводятся следственные действия.

По данным местного издания "Маю право", интерес следователей СБУ вызвал ремонт детсада №8 "Сказка", который проводили при предыдущем руководителе Департамента инфраструктуры.

Напомним, в апреле под Киевом задержали коммунальщиков, требовавших откаты за поставку детского питания.