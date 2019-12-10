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В Украине будет до +4, без существенных осадков

Дожди и мокрый снег будут только в Карпатах. 

В Украине будет до +4, без существенных осадков
Фото: karachidigest.com

В Украине 11 декабря средняя дневная температура будет около +3, осадки ожидаются только в Карпатских горах. 

Согласно с прогнозом Укргидрометцентра, в Киеве будет  +1…+3, облачно с прояснениями, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный.

На западе Украины облачно с прояснениями, туман,  ветер до 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса.

В Карпатах ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем небольшой дождь, температура ночью 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса. В Моршине сухо, температура ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса. В Трускавце без существенных осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса. В Сваляве небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +2…+4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью и утром туман, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…+5 градусов.

В центре Украины облачно, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, туман, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…+6 градусов; в Одесской области днем до +9 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью и утром туман, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов.

Напомним, за осень 2019 года в Киеве зафиксировано 9 температурных рекордов. Средняя температура воздуха этой осени составила 10,5 градусов тепла, это на 2,5 градуса выше климатической нормы.

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Источник: "Українські новини"
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