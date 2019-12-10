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Украина рассчитывает на возвращение с Донбасса 72 пленных

На саммите "четверки" договорились только по Донбассу.

Украина рассчитывает на возвращение с Донбасса 72 пленных
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Украина рассчитывает на возвращение с Донбасса 72 пленных в рамках обмена "всех установленных на всех установленных".

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на брифинге для украинских журналистов после саммита "нормандской четверки".

"[Обмен] "всех на всех" - абстрактный вопрос. Договорились так: давайте начать с "всех согласованных на всех согласованных". Сейчас нам покажут списки", - рассказал Зеленский о договоренностях.

По его словам, в рамках этого обмена "72 человека могут приехать домой".

Зеленский подчеркнул, что речь идет только о пленных на Донбассе.

Напомним, последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре 2017 года. Украина тогда отдала 233 человека и получила 73. При этом отмечалось, что освобождение пленных не завершено и процесс должен быть продолжен.

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