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С начала суток на Донбассе произошло два обстрела

Потерь с украинской стороны нет. 

С начала суток на Донбассе произошло два обстрела
Фото: 24tv.ua

С начала суток 9 декабря вооруженные формирования России дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелы произошли возле Красногоровки и Березового. Потерь с украинской стороны нет, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины

"Неподалеку Красногоровки враг вел огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а возле Березового - из автоматических гранатометов", - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что украинская сторона осуществляет перевозку населения по мосту в Станице Луганской автобусом и двумя электромобилями. Для медицинской помощи работают сотрудники Красного креста.

На участках разведения войск 2 и 3 продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Напомним, 8 декабря российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. 

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