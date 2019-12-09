Во Львове произошел пожар в многоэтажном доме на ул. Кульпарковская, 172. Возгорание началось на 6 этаже, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

"Взрыв между пятым и шестым этажами, скорее всего, газ - газовый баллон. Пожарные говорят, что есть один пострадавший с ожогами лица и рук, забрала скорая, но от госпитализации человек отказался", - уточнил он.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

На обнародованных фото и видео видно, что взрыв повредил часть кирпичной стены - ее обломки разбросало по лестнице в подъезде. Зинкевич также добавил, что, по предварительной информации, взрыв произошел в кладовом помещении.

com/igor.zinkevych

Напомним, 30 ноября в Харькове из-за взрыва газового баллона в гараже погибли три человека. В гаражном кооперативе произошло возгорание гаража, в котором находился автомобиль "ВАЗ 2108". В результате пожара взорвался газовый баллон и обрушились бетонные перекрытия.