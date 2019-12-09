СБУ разоблачила должностных лиц Луганской облгосадминистрации и руководителей строительной компании на присвоении 10-ти миллионов гривен, выделенных государством на строительство детского дома семейного типа в зоне ООС. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Злоумышленники в несколько раз завысили стоимость строительных материалов, а незаконно полученные деньги они переводили на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове. Отмывание денег происходило через конвертационный центр.

СБУ установила, что часть выведенных средств коммерсант переводил в оккупированный Луганск. Там он вкладывал деньги в работу подконтрольной строительной компании, которая регулярно осуществляла отчисления в так называемый «бюджет» террористов «ЛНР».

В ходе обысков в офисах подрядной фирмы в Киеве, в двух помещениях конвертцентра и по месту жительства фигурантов дела изъята бухгалтерская документация и материалы, подтверждающие проведение сделки. Также найдены доказательства проведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Луганской области и более 2,6 миллиона гривен наличными.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Продолжается досудебное расследование. Проверяются информация о причастности злоумышленников к другим правонарушениям в бюджетной сфере.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территорий или государственной границы Украины, совершенное в особо крупных размерах) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Напомним, 6 декабря ВР приняла во втором чтении и в целом законопроект о предотвращении и противодействия отмывания денег.

Законопроект увеличивает до 400 тыс. гривен размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу. Закон также предусматривает возможность дистанционной верификации клиента, улучшение процедуры раскрытия конечных бенефициарных владельцев, фокусирование на самых высоких рисках и угрозах.