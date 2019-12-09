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Во вторник в Киеве до +6 градусов, без осадков

Температура воздуха ночью -1…+1 градус.

Во вторник в Киеве до +6 градусов, без осадков
Фото: instagram/by_istphoto

Во вторник, 10 декабря, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только в Ивано-Франковской области и на Закарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+8 градусов.

В Карпатах мокрый снег, температура ночью -4…-9 градусов, днем +1…+6 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+7 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+7 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+7 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем +2…+11 градусов; в Одесской области ночью -1…+4 градуса, днем +8…+13 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +5…+10 градусов.

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