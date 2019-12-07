В воскресенье в Киеве потеплеет до +6 градусов

8 декабря в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +4…+6 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью -2…4 градуса, днем 0…+7 градусов.
В Карпатах местами небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0…-5 градусов, днем 2…-3 градуса.
В Моршине и Трускавце местами небольшой дождь, температура ночью 0…+2 градуса, днем +4…+6 градусов, в Сваляве ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +2…+4 градуса.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2…-5 градусов, днем 0…+6 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 2…-5 градусов, днем +1…+7 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах ночью и утром местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью -5...3 градуса, днем 0…+5 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 2…-5 градусов, днем +3…+9 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +4…+9 градусов.
В Ялте без осадков.
Температура ночью +4…+6 градусов, днем +6…+8 градусов.