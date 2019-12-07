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Боевики отдали тело бойца Дмитрия Каплунова через неделю после гибели

Сотрудник спецподразделения "Альфа" погиб во время выполнения боевого задания 1 декабря.

Боевики отдали тело бойца Дмитрия Каплунова через неделю после гибели
Фото: Telegram

Представители так называемой "ДНР" передали Украине тело погибшего неделю назад сотрудника спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова. Об этом сообщил народный депутат и ветеран Роман Костенко в Facebook.

"Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия! Давайте похороним воина и разберемся, почему его тело оказалось в руках врагов", - написал нардеп.

Позже передачу подтвердили в СБУ и штабе ООС.

Напомним, боевики неделю отказывались отдавать тело погибшего.

Каплунов погиб 1 декабря во время выполнения боевого задания в так называемой "серой зоне" вместе со своим сослуживцем Денисом Волочаевым. Они пытались предотвратить попытку диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть в тыл позиций ОС.

3 декабря президент Владимир Зеленский присвоил им звание Героя Украины посмертно.

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