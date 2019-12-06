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18 пострадавших при пожаре в Одессе уже выписаны из больниц

В стационарах больниц Одессы находятся еще 11 пострадавших.

18 пострадавших при пожаре в Одессе уже выписаны из больниц
Фото: Думская

18 пострадавших в результате пожара в здании одесского колледжа уже выписаны из больниц.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на пресс-службу горсовета.

По состоянию на 17:00 6 декабря в стационарах больниц Одессы находятся 11 пострадавших.

Среди них - шестеро сотрудников ГУ ГосЧС в Одесской области, а также трое студентов и двое сотрудников колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщалось, количество погибших в одесском пожаре возросло до пяти. Пропавшими безвести числятся еще 10 человек.

Напомним, пожар возник утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа. Учащиеся рассказали, что в горящем колледже не прозвучало никаких предупредительных сигналов о тревоге. Студенты эвакуировались самостоятельно.

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