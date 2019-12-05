Из-за пожара в Одессе пропавшими считаются 14 человек

Студенты колледжа рассказали, что во время пожара не прозвучало никаких предупредительных сигналов.

По состоянию на утро 5 декабря из-за масштабного пожара в Одесском колледже, пропавшими числятся 14 человек. Об этом сообщает ГосЧС.

"По состоянию на 7 часов 5 декабря открытого огня не наблюдается, подразделениями ГСЧС проводится тушение отдельных очагов тления в здании. Наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания", - сказано в сообщении.

В ГосЧС отметили, что 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС). При этом вчера, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщал, что во время пожара пострадало 29 человек.

"Судьба 14 человек, которые считаются пропавшими, в настоящее время не известна. К ликвидации последствий пожара от ГСЧС привлечено 103 человека личного состава и 16 единиц техники ГСЧС", - добавили в ГосЧС.

Издание "Думская" пишет, что в горящем колледже не прозвучало никаких предупредительных сигналов о тревоге. Студенты эвакуировались самостоятельно . При этом многие не сразу узнали о пожаре. Об этом изданию сообщили учащиеся колледжа.

"Все началось на третьем этаже. Учительница открывает дверь, а там уже туман.. Девочки, которые вышли, стали звонить тем, кто остался наверху. Спрашивают: «Вы выходите? Вы где?». Они говорят, что не было никакой тревоги", - рассказала студентка Александра.

Учащиеся и сотрудники колледжа говорили, что руководство три года выпрашивало у Министерства образования и науки деньги на хотя бы минимальный ремонт, но безуспешно.

Напомним, пожар возник утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса Одесского колледжа экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Сначала спасатели говорили, что горели около 700 кв. метров, потом - 1000 кв. метров, а к 12:10 площадь пожара выросла до 2000 кв. метров. Также сообщалось об угрозе обрушения конструкций и распространения огня.

В результате пожара погибла 17-летняя студентка колледжа. Среди пропавших - директор Института морской биологии НАН Украины доктор биологических наук Борис Александров, 1958 года рождения и сотрудница ИМБ кандидат биологических наук Галина Иванович, 1954 г. р.

Оба ученых находились в сгоревших сегодня помещениях института на Троицкой, 25 и после начала пожара на связь не выходили. В больницы города они не поступали.