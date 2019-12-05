Масштабный пожар в здании учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался в закрытом кабинете на третьем этаже, где закоротило неисправный удлинитель.

Таковы предварительные данные ГосЧС, пишет Думская.

Сейчас пожарные продолжают проливку сгоревших конструкций. Есть опасность обрушения стен, поэтому сотрудники полиции и следователи внутрь пока не заходят.

Фото: Думская

По последним данным, во время пожара в здании на ул. Троицкой, 25 в Одессе один человек погиб, 29 человек пострадали. Место нахождения 13 человек уточняется.

Спасатели продолжают ликвидацию пожара.

Фото: Думская

Фото: Думская

Напомним, утром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар. Сначала спасатели говорили, что горели около 700 кв. метров, потом - 1000 кв. метров, а к 12:10 площадь пожара выросла до 2000 кв. метров.

Площадь пожара ориентировочно составляет 4 000 кв. м.

Более 40 человек были эвакуированы.