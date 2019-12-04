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На Донбассе с начала суток зафиксированы три обстрела

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

На Донбассе с начала суток зафиксированы три обстрела
Фото: Макс Левин

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Потери в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС в фейсбуке.

В вечерней сводке сообщается, что два обстрела позиций украинских военных российскими оккупационными войсками зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел по укреплениям Объединенных сил - у Широкино.

Напомним, в минувшие сутки на Донбассе боевики семь раз нарушали режим тишины.

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