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Рада приняла закон о статусе УБД для добровольцев на Донбассе

За выступили 329 нардепов. 

Рада приняла закон о статусе УБД для добровольцев на Донбассе
Фото: Диана Буцко

Верховная Рада Украины приняла с правками во втором чтении и в целом законопроект, который позволяет получить статус участника боевых действий членам добровольческих батальонов.

За проект закона "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" проголосовали 329 нардепов.

В объяснительной записке говорится, что государство гарантирует право на статус ветерана войны для тех, кто в составе добробатов, не вошедших в ВСУ, МВД, Нацгвардии и других органов, принимал участие в АТО на протяжении не менее 30 дней.

Фото: Скриншот

"В то же время получить статус участника боевых действий они не могут. Они остаются незащищенными и лишенными соответствующих источников государственных гарантий и льгот, несмотря на то, что де-факто являются участниками боевых действий", - указано в документе.  

В ходе рассмотрения правок разгорелась дискуссия из-за одной из них, которая, по мнению парламентариев из фракции "ЕС", могла создать "лазейку" в законодательстве и позволить получать УБД не только тем, кто защищал Украину, а и тем, кто воевал против нее.

После 15-минутного перерыва на обсуждение Рада достигла консенсуса и в итоге проголосовала за документ. 

Напомним, в октябре Рада приняла этот документ за основу. "За" проголосовали большинство депутатов всех фракций и внефракционные, против выступила только фракция "ОПЗЖ", где поддержал документ только Илья Кива. 

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