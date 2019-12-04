Импорт электроэнергии из России убивает отечественную экономику, - Билецкий

Импортированная по сниженным ценам электроэнергия из России постепенно уничтожает энергетическую отрасль Украины, поэтому "поправку Геруса" необходимо отменить как можно скорее. Такое мнение высказал Андрей Билецкий, лидер партии «Национальный Корпус», в видеоролике на своем Youtube-канале.

Политик обратил внимание на то, что сейчас российская электроэнергия обходится Украине дешевле, чем российским потребителям. Этот факт является признаком демпингования цен.

"Украина покупает у России электроэнергию по цене 1 грн 32 коп - 1 грн 36 коп за кВт-час. В Москве и в Московской области цена сейчас 1 грн 64 коп - 1 грн 66 коп за кВт-час. Это данные с официального сайта energybase.ru, и это говорит о простых вещах: Россия демпингует. Нам она продает электроэнергию не по рыночной цене, а по заниженной: чтобы она была значительно ниже украинской. Таким образом РФ убивает украинскую энергетику", - пояснил Билецкий.

Лидер партии отметил, что такие условия приводят к упадку энергетической отрасли нашей страны и сокращения объемов производства и экспорта. Также Андрей Билецкий отметил, что поправка Андрея Геруса в закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" активно способствует этим сокрушительным для украинской энергетики последствиям. Через нее становятся возможными поставки электроэнергии из РФ, якобы через Беларусь.

"Если мы будем покупать в России электроэнергию, то мы добьем собственную энергетическую отрасль - полностью. Нет вопросов, что Коломойский и Ахметов закладывают избыточный маржу и спекулируют на цене электроэнергии для населения. Так регулируйте. Дайте максимальную цену, которую они могут требовать от населения. Сделайте ее действительно рыночной. Демпингование цен со стороны РФ стало возможным после так называемой поправки Геруса в закон о рынке электроэнергии. Сейчас эта поправка фактически уничтожает украинский рынок электроэнергии", - заявил глава "Национального Корпуса".

Андрей Билецкий рассказал, что подобная ситуация может затронуть и газовую сферу. Это может случиться из-за того, что сейчас Украина ведет переговоры с РФ относительно прямых поставок газа "по выгодной цене". По мнению политика, такие процессы могут уничтожить экономику страны и сделать Украину снова политически зависимой от России.

Напомним, что упомянутую выше поправку в закон о рынке энергетики пролоббировал экс-глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус. Именно эта поправка позволила начать импорт электроэнергии из России. Она была внесена с нарушением регламентных норм, а сам депутат утверждал, что импорт будет осуществляться из Беларуси. Сейчас в ВРУ ведутся переговоры, направленные на ее отмену.

Как сообщалось в Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение «Энергетическая независимость и безопасность Украины», одним из задачей которого провозглашено отмены импорта демпинговой электроэнергии из России и Беларуси, которая осуществляет транзит российскую электроэнергию. Избыток собственного тока в Беларуси появится с февраля 2020 с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС, которая строится на средства российского «Росатома».

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №2233 "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии", который отменяет импорт электроэнергии РФ только по прямым контрактам. На других сегментах рынка (включая главный - рынок на сутки вперед (РДН) поставки российской электроэнергии сохраняются. Возможность импорта электроэнергии из Беларуси остается в полном объеме.