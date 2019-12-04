Кабмин сегодня проведет заседание

В 14:00 по его результатам проведут брифинг.

Кабинет министров Украины в среду, 4 декабря, соберется на заседание. Его начало запланировано на 10 утра, пишут "Українські новини".

Оно пройдет в закрытом для СМИ режиме, председательствовать на нем будет премьер-министр Алексей Гончарук.

На 14:00 по результатам заседания министров запланирован брифинг.

Напомним, 27 ноября на заседании Кабмин провел ряд увольнений. Так, министры проголосовали за сложение полномочий замминистра инфраструктуры Александры Клитиной и президента "Энергоатома" Юрия Недашковского.

В тот же день правительство назначило уполномоченного по защите государственного языка. Эту должность получила Татьяна Монахова, заведующая кафедрой журналистики в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.