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Кабмин сегодня проведет заседание

В 14:00 по его результатам проведут брифинг. 

Кабмин сегодня проведет заседание
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины в среду, 4 декабря, соберется на заседание. Его начало запланировано на 10 утра, пишут "Українські новини".

Оно пройдет в закрытом для СМИ режиме, председательствовать на нем будет премьер-министр Алексей Гончарук.

На 14:00 по результатам заседания министров запланирован брифинг.

Напомним, 27 ноября на заседании Кабмин провел ряд увольнений. Так, министры проголосовали за сложение полномочий замминистра инфраструктуры Александры Клитиной и президента "Энергоатома" Юрия Недашковского.

В тот же день правительство назначило уполномоченного по защите государственного языка. Эту должность получила Татьяна Монахова, заведующая кафедрой журналистики в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы. 

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