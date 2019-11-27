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Кабмин назначил "языкового омбудсмена"

Должность получила завкафедрой журналистики из николаевского университета.

Кабмин назначил "языкового омбудсмена"
Татьяна Монахова
Фото: chmnu.edu.ua

Кабинет министров на заседании в среду назначил уполномоченного по защите государственного языка. Эту должность получила Татьяна Монахова, заведующая кафедрой журналистики в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в фейсбуке.

Монахова - доктор филологических наук (диссертация - "Современные стратегии текстообразования в украинском языке"), автор более 40 научных публикаций.

Должность уполномоченного по защите государственного языка предусмотрен ч.2 ст.50 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Языкового омбудсмена назначает Кабинет министров Украины.

Его выбирают из трех кандидатов, которых предоставляют уполномоченный по правам человека, Минюст и Минкультуры. Монахова была кандидатом от Минкультуры. Офис омбудсмена предложил экс-нардепа Тараса Кременя, а Минюст отказался вносить своего кандидата.

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