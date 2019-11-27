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"Европейская солидарность" требует объяснений от правительства по поводу закупок газа у России

"Опыт Украины за последние 28 лет говорит о том, что любая скидка на газ со стороны Российской Федерации оборачивается потерями территорий".

"Европейская солидарность" требует объяснений от правительства по поводу закупок газа у России
Фото: eu-ua.org

Инициативы команды Зеленского о возобновлении закупок российского газа, о чем заявил профильный министр Оржель, опасны и неприемлемы. Об этом на заседании правительства заявили народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность».

«Каким образом вы собираетесь обеспечить общественные интересы Украины через прямые поставки газа из Российской Федерации? Из страны-агрессора? Каким образом господин министр вчера написал, что мы получим скидку, которую направим на субсидии и социальные проекты? То есть вы хотите финансировать экономику Российской Федерации через прямые закупки газа. И еще заставить украинцев благодарить Российскую Федерацию за субсидии?» - обратилась председатель парламентского комитета по интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе к Гончаруку и Оржелю.

«Европейская Солидарность» требует объяснений, потому что опыт Украины за последние 28 лет говорит о том, что любая скидка на газ со стороны Российской Федерации оборачивается потерями территорий, потерями жизней наших граждан, оккупацией части нашей территории, и точно не приводит к экономическому расцвету», - отметила народный депутат.

Еще один депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко заявляет, что фракция "европейской солидарности" поставила этот вопрос на Кабмине.

«Премьер Гончарук ушел от ответа, однако не подтвердил и не опроверг такие планы. Напомню, что министр энергетики Оржель заявил, что если мы подпишем прямой договор с Россией, то получим самые низкие цены на газ в истории. Напомню - бесплатный сыр бывает только в мышеловке», - написал Гончаренко в фейсбуке.

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